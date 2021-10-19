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19 октября 2021, 08:09

Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,5 тыс. фур

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,5 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 150 грузовиков, "Урбаны" - свыше 200.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 150 большегрузов, "Котловка" - 230, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 20, "Привалка" - более 210 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 фур, "Козловичи" - свыше 200 фур.-0-

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Госпогранкомитет ГПК граница ЕС
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