Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,6 тыс. фур

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,6 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 130 грузовиков, "Урбаны" - свыше 190.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 180 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 250, "Бенякони" - свыше 180, "Привалка" - более 230 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" - более 50, "Козловичи" - свыше 50.-0-