Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,9 тыс. фур

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,9 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 190 грузовиков, "Урбаны" - свыше 200.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 160 большегрузов, "Котловка" - 300, "Каменный Лог" - более 330, "Бенякони" - свыше 130, "Привалка" - более 240 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 170 фур, "Берестовица" - более 110, "Козловичи" - свыше 150 фур.-0-