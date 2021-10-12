Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,4 тыс. фур

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 18.00, выезда ожидают более 2440 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 150 большегрузов, "Котловка" - 320, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - более 180, "Привалка" - более 290 фур.
На польском направлении перед пунктами пропуска "Брузги" и "Берестовица" скопилось по более чем 300 фур, в пункте "Козловичи" - свыше 450.-0-