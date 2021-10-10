Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 16.00, выезда ожидают более 2650 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков, "Урбаны" - свыше 220.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 210 большегрузов, "Котловка" - 350, "Каменный Лог" - более 320, "Бенякони" - более 340, "Привалка" - более 270 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 фур, "Берестовица" - более 150, "Козловичи" - свыше 550.
На украинском направлении очереди наблюдаются только перед пунктом пропуска "Новая Рудня", где скопилось более 40 грузовиков.-0-
Фото Вадима Якубёнка