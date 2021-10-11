Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур

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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 6.00, выезда ожидают более 2,6 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков, "Урбаны" - свыше 200.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 200 большегрузов, "Котловка" - 360, "Каменный Лог" - свыше 330, "Бенякони" - более 270, "Привалка" - свыше 290 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 фур, "Берестовица" - свыше 150, "Козловичи" - более 550.-0-