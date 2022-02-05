Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 4,2 тыс. фур

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 16.00, выезда ожидают более 4,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 320 грузовиков, "Урбаны" - свыше 650.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 260 большегрузов, "Котловка" - 420, "Каменный Лог" - более 390, "Бенякони" - свыше 540, "Привалка" - более 430 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 630 фур, "Козловичи" - более 650.

Как заявили в эфире телеканала ОНТ, очередь в пункте пропуска "Берестовица" растянулась почти на 20 км. Ситуацию связывают с закрытием польской стороной пункта пропуска "Кузница Белостокская". За сутки через него проходило более 1 тыс. грузовиков. Сейчас транспортные потоки распределились и на балтийское направление. Водители вынуждены простаивать до 7 суток. Несмотря на очевидный факт, в сети начали появляться обвинения в адрес белорусской стороны. Последовал ответ: скорость выезда из Беларуси зависит от работы сопредельной стороны по обработке и запуску транспортных средств на свою территорию.

"Нагрузка на пункт пропуска увеличилась, но вместе с тем мы оформляем все транспортные средства, которые подают нам поляки, чего не скажешь о сопредельной польской стороне. Они принимают от нас только 70% от договоренностей, установленных международными договорами. Соответственно очереди перед пунктом пропуска скапливаются. Водители ожидают выезда по несколько суток. Перевозчики теряют деньги", - пояснил заместитель начальника таможенного поста "Берестовица" Гродненской региональной таможни Алексей Шарупский.-0-