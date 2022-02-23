Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 4,7 тыс. фур

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидают более 4,7 тыс. фур. Это следует из информации на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 550 грузовиков, "Урбаны" - свыше 880.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 290 большегрузов, "Котловка" - 500, "Каменный Лог" - более 430, "Бенякони" - свыше 540, "Привалка" - более 250 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 450 фур, "Козловичи" - свыше 850.

"Литва и Польша не предпринимают мер для ускорения пересечения границы", - рассказали в ГПК.

В Литву и Польшу проследовало 65% большегрузов от пропускной способности. Больше всего фур находится перед литовским "Шальчининкаем" ("Бенякони") и на маршруте через польский погранпереход "Кукурыки" ("Козловичи").

За сутки латвийская сторона выполнила договоренности по пропуску, грузовой транспорт въезжал без задержек. Больше всего автомобилей фиксируется на пути через "Силене" ("Урбаны").

Длительное ожидание пересечения литовской границы приводит к существенным нагрузкам на водителей фур, а также финансовым убыткам грузоперевозчиков и организаций. В связи с этим Таможенный департамент Литвы совместно с Литовской национальной ассоциацией автомобильных перевозчиков выступил с предложениями увеличить количество сотрудников таможни в литовских пунктах пропуска и оптимизировать процедуру оформления фур. Однако на данный момент никаких мер, способствующих ускорению пересечения границы, властями Литвы не предпринято.-0-