Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 5 тыс. фур

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 5 тыс. фур. Это следует из информации на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 550 грузовиков, "Урбаны" - свыше 410.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 240 большегрузов, "Котловка" - 700, "Каменный Лог" - более 600, "Бенякони" - свыше 710, "Привалка" - более 560 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 570 фур, "Козловичи" - свыше 770.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось более 20 фур.-0-