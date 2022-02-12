Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 5,1 тыс. фур

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 16.00, выезда ожидают более 5,1 тыс. фур. Это следует из информации на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 630 грузовиков, "Урбаны" - свыше 360.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 310 большегрузов, "Котловка" - 650, "Каменный Лог" - более 630, "Бенякони" - свыше 780, "Привалка" - более 600 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 680 фур, "Козловичи" - свыше 550.-0-