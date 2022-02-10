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Общество
10 февраля 2022, 10:15

Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 5,2 тыс. фур

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидают более 5,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 540 грузовиков, "Урбаны" - свыше 440.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 280 большегрузов, "Котловка" - 640, "Каменный Лог" - более 600, "Бенякони" - свыше 780, "Привалка" - более 590 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 650 фур, "Козловичи" - свыше 750.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" в очереди более 10 фур.

"Наибольшее скопление грузовиков по-прежнему фиксируется на въезд в Литву. По сообщению литовской стороны, обновление таможенных баз в пунктах пропуска завершено вчера в 17.00. Несмотря на возобновление штатного режима работы, за прошедшие сутки литовские контрольные службы оформили всего 39% большегрузов от пропускной способности. Меньше всего фур проследовало через "Мядининкай" ("Каменный Лог") - 140 из 500", - добавили в ГПК.

Через польские пункты пропуска въехало 73% грузовиков от нормы. Наибольшее скопление транспорта фиксируется в направлении погранперехода "Кукурыки" ("Козловичи").

Латвийская сторона оформляла грузовой транспорт без задержек. В данный момент больше всего фур ожидает въезда в ЕС через "Патерниеки" ("Григоровщина").-0-

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Госпогранкомитет ГПК граница ЕС
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