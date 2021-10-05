Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 650 фур

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 650 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 120 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 20 большегрузов, "Котловка" - 10, "Каменный Лог" - более 30 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 грузовиков, "Берестовица" - более 30, "Козловичи" - свыше 150.-0-.