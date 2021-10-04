Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 820 фур

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 18.00, выезда ожидают более 820 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 140 грузовиков, "Урбаны" - свыше 160.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - 10, "Каменный Лог" - более 10, "Привалка" - более 60 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 фур, "Берестовица" - более 80, "Козловичи" - свыше 150.-0-