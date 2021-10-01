Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 840 фур

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 6.00, выезда ожидают более 840 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 110 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 130 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 80, "Бенякони" - свыше 30, "Привалка" - более 170 фур.

На польском направлении сейчас очередей нет.-0-