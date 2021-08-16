Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 940 фур

Фото из архива
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 16 августа, выезда ожидают более 940 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 60 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 80 большегрузов, "Котловка" - 120, "Каменный Лог" - более 210, "Бенякони" - свыше 80, "Привалка" - более 170.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 грузовиков, "Берестовица" - свыше 60, "Козловичи" - более 10.-0-