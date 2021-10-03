Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 960 фур

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00, выезда ожидают более 960 фур. Это следует из информации на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 140 грузовиков, "Урбаны" - свыше 170.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 90 большегрузов, "Котловка" - 10, "Каменный Лог" - более 50, "Бенякони" - свыше 120, "Привалка" - более 100 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 120 фур, "Берестовица" - более 40, "Козловичи" - свыше 120.-0-