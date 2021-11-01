Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают около 1,3 тыс. фур

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выезда из Беларуси в Евросоюз на границе ожидают около 1,3 тыс. грузовых автомобилей. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По данным на 08.00, на латвийском направлении выезда ожидают 240 грузовиков: по 120 в "Григоровщине" и "Урбанах". Перед пунктами пропуска в польском направлении насчитывается 180 большегрузов: 60 в "Брузгах", 110 в "Берестовице" и 10 в "Козловичах". Больше всего транспорта скопилось в литовском направлении - 850 машин. Через пункт пропуска "Визды" ожидают выезда 120 грузовиков, "Котловку" - 210, "Каменный Лог" - 150, "Бенякони" - 230, "Привалку" - 140.

"Несмотря на то, что сопредельные европейские пункты пропуска за минувшие выходные лишь частично выполнили договоренности по пропуску грузовиков, количество транспорта на белорусской стороне, следующего в ЕС, не превысило среднестатистический показатель. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым понедельником (25 октября) количество грузовиков, находящихся перед белорусскими пунктами пропуска на границе с ЕС, уменьшилось на 48%", - говорится в сообщении ГПК.-0-