Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают около 900 фур

Фото из архива
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00 15 июля, выезда ожидают около 900 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" - более 120.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 80 большегрузов, "Котловка" - 260, "Каменный Лог" - более 210, "Бенякони" - свыше 80, "Привалка" - более 70.
На польском направлении в данный момент очередей нет.-0-