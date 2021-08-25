Выезда из Беларуси в ЕС ожидает более 1,2 тыс. фур

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 25 августа, выезда ожидает более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 10 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 280, "Бенякони" - свыше 190, "Привалка" - более 300.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 фур, "Берестовица" - свыше 40.-0-
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 10 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 280, "Бенякони" - свыше 190, "Привалка" - более 300.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 фур, "Берестовица" - свыше 40.-0-