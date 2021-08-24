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24 августа 2021, 08:32

Выезда из Беларуси в ЕС ожидает более 1,3 тыс. фур

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 24 августа, выезда ожидает более 1,3 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 20 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 70 большегрузов, "Котловка" - 170, "Каменный Лог" - более 290, "Бенякони" - свыше 180, "Привалка" - более 370.

На польском направлении перед  пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 фур, "Берестовица" - свыше 60.-0- 
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