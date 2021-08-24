Выезда из Беларуси в ЕС ожидает более 1,3 тыс. фур

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 24 августа, выезда ожидает более 1,3 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 20 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 70 большегрузов, "Котловка" - 170, "Каменный Лог" - более 290, "Бенякони" - свыше 180, "Привалка" - более 370.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 фур, "Берестовица" - свыше 60.-0-