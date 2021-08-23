Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,3 тыс. фур

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 23 августа, выезда ожидают более 1,3 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 30 грузовиков.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 80 большегрузов, "Котловка" - 170, "Каменный Лог" - более 290, "Бенякони" - свыше 200, "Привалка" - более 320.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" - свыше 50, "Козловичи" - более 10.-0-