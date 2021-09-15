Выезда из Беларуси в ЕС ждут более 700 фур

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00, выезда ожидают более 700 фур. Это следует из информации на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопились более 30 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 30 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 130, "Бенякони" - свыше 60 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопились более 100 грузовиков, "Берестовица" - более 60, "Козловичи" - свыше 120.

"Невыполнение Литвой и Польшей договоренностей о пропуске грузовиков на свою территорию продолжает влиять на скопление машин перед белорусскими пунктами пропуска. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 13,5% - приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"), а наибольший - 92,8% - на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица")", - отметили в ГПК.

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-