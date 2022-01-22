Выезда в ЕС ожидают почти 1,6 тыс. грузовиков

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выезда из Беларуси в Европейский союз ожидают почти 1,6 тыс. фур. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По информации на 14.00, въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 большегрузов, "Котловка" - свыше 220, "Каменный Лог" - более 340, "Бенякони" - свыше 240, "Привалка" - более 20 фур.

В польском направлении выезда ожидают перед пунктом пропуска "Берестовица" свыше 160 машин, "Козловичи" - свыше 200.

В сторону Латвии на пункте пропуска "Григоровщина" скопилось свыше 200 фур, "Урбаны" - более 140.-0-