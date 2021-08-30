Выездные приемы граждан помогают организовать эффективную работу на местах - Матусевич

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездные приемы граждан помогают организовать эффективную работу на местах. Такое мнение высказал председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич во время посещения Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Дмитрий Матусевич провел личный прием граждан в Глубокском районном исполнительном комитете. Глава ведомства дал разъяснения по ряду вопросов, а обращения, которые требовали проведения проверочных мероприятий и детальной проработки, взял на контроль. Он отметил, что такие приемы граждан помогают организовать эффективную форму работы с жителями региона, проанализировать поступившие обращения и принять соответствующие организационные меры.

Председатель Госкомимущества принял участие в заседании райисполкома, где обсуждалась тема соблюдения земельного законодательства и осуществления контроля за использованием и охраной земель. Также Дмитрий Матусевич встретился с трудовым коллективом Глубокского филиала Витебского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Он подробно остановился на ключевых аспектах "Большого разговора с Президентом", а также обсудил с присутствующими вопросы текущей деятельности и перспективные направления развития предприятия.-0-