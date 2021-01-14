Выезжать в ковидные очаги страшно не было - студентка БГМУ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выезжать в ковидные очаги страшно не было, рассказала журналистам студентка 6 курса медико-профилактического факультета Белорусского государственного медицинского университета Дарья Асаенок, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарья работает в центре гигиены и эпидемиологии Центрального района Минска. Пришла туда для подработки в сентябре, а с середины октября была направлена от медуниверситета для оказания помощи специалистам учреждения.

Девушка призналась, что первоначально, пока вливалась в коллектив и привыкала, было нелегко. Сейчас, несмотря на параллельную работу и учебу, уже легче. Преподаватели относятся с пониманием к тому, что студенты заняты оказанием помощи центрам гигиены.

Говоря об обязанностях, Дарья сообщила, что задействована в расследовании случаев заболевания. "Нам выдаются экстренные извещения на пациентов с ковидной инфекцией, обзваниваем, собираем круг контактных лиц, уточняем их данные, симптоматику, когда проявилось заболевание", - сказала она. По словам студентки, "выезжать в очаги не было страшно - это наша работа".

В выборе специальности Дарья не разочаровалась. "Мне правда, очень нравится моя работа", - заключила она.

Дарья Асаенок была в числе 22 студентов БГМУ, которые сегодня получили благодарности Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

В списках награжденных - студенты лечебного, педиатрического, а также медико-профилактического факультетов. К благодарности от Белорусского профсоюза работников здравоохранения также прилагается материальное вознаграждение из средств, выделенных Республиканским комитетом БПРЗ. Критериями отбора для награждения стали длительность работы в учреждениях здравоохранения, в том числе по оказанию помощи пациентам с COVID-инфекцией, высокая успеваемость, участие в общественной работе. Кандидатуры были утверждены на заседании профсоюзного комитета по согласованию с деканатами университета.-0-