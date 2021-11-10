Выгода и комфорт в Minsk World! Новоселы дома "Лас-Вегас" поделились первыми впечатлениями

На днях на карте многофункционального комплекса Minsk World появился новый город! Всю неделю новостройка "Лас-Вегас" в квартале "Северная Америка" встречает жильцов и принимает от них похвалы и комплименты! Новоселы получают ключи и уже планируют ремонт!
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В квартале "Северная Америка" сданы уже восемь ГОТОВЫХ домов – "Нью-Йорк", "Новый Орлеан", "Монреаль", "Ванкувер", "Квебек", "Лос-Анджелес", "Сан-Франциско", "Лас-Вегас", в некоторых из них еще есть свободные апартаменты!
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Так и случилось у клиента Дмитрия. На приемке он признался, что много раз проезжал мимо многофункционального комплекса Minsk World и мечтал переехать сюда, но даже не предполагал, что это может случиться так скоро. Теперь они вместе с супругой Ольгой – счастливые владельцы апартаментов в доме "Лас-Вегас".
Дом "Лас-Вегас" - это новый взгляд архитекторов комплекса на самый азартный город мира. Мало кто знает, что в Вегасе – прекрасные пригородные районы, где удобно жить семьям с детьми. Поэтому и рядом с новым домом квартала "Северная Америка" инфраструктура создана так, чтобы добираться до всех объектов было удобно за 15 минут.
Внутри квартала запроектированы две школы, а детские сады, поликлиники, торговый центр с паркингом, кафе, магазины и прочие объекты городского ритейла будут в пешей доступности. И самое главное – совсем рядом Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр!
"Эмоции захлестывают, поэтому сложно подобрать слова. Просто очень рад", - улыбается Дмитрий.
Муж и жена признаются, что задумывались над приобретением жилья на вторичном рынке, но передумали, после того, как увидели подъезды в Minsk World.
"Это новый и современный проект, мы сделаем ремонт и будем жить в прекрасном доме с панорамным лифтом и парком через дорогу", - добавляют супруги.
На первом этаже дома "Лас-Вегас" - коммерческие помещения и это тоже несомненный плюс.
"Когда едешь с работы, хочется быстренько заскочить в магазин за продуктами, а не идти куда-то далеко. Если здесь появится магазин или даже парикмахерская, будет очень удобно", - уверен Дмитрий.
Согласна с этим мнением и клиентка Жанна. Для нее главным критерием выбора новостройки "Лас-Вегас" стала именно транспортная и пешеходная доступность.
"Хорошее расположение дома: рядом две станции метро и остановка общественного транспорта. Здесь же – парковки для машин и Слуцкая трасса. Мы по этому принципу выбирали квартиру, чтобы можно было быстро и разными способами попасть в город и быстро выехать из него", - пояснила она.
Жанна призналась, что поначалу боялась, что не сможет жить в квартире с панорамными окнами, ведь 20 лет прожила на первом этаже многоэтажки. Но когда вошла в апартаменты и увидела шикарный вид из окна, все страхи исчезли. Сразу же представила, как будет наслаждаться этим видом по утрам. Тем более, квартира находится на солнечной стороне.
"Я довольна на 150%", - добавила Жанна.
Высоко оценил инфраструктуру и транспортную доступность Minsk World и клиент Алексей. Он – заядлый автомобилист, поэтому наличие общественного транспорта для него не играло особой роли. Гораздо важнее – близость важных городских магистралей, таких как улица Кижеватова и Аэродромная.
"Район мне нравится, потому что он в центре. Много плюсов. Я думаю, скоро застроится и вообще все будет замечательно", - поделился впечатлениями мужчина.
Еще один интересный момент, на который обратил внимание Алексей – лапомойка в санитарной комнате на первом этаже.
"Это довольно удобно, что можно сразу зайти, помыть лапы собаке и не нести грязь в квартиру. У меня небольшая собачка, думаю, лапомойка ей понравится", - уверен клиент.
Для себя он, как любитель активного образа жизни, также отметил баскетбольную и волейбольную площадки. В квартале "Северная Америка" возле каждого дома есть игровые и спортивные зоны с современным инвентарем и покрытием.
Еще одна "фишка" дома "Лас-Вегас" - уникальный панорамный лифт. В новостройке всего три лифта, но панорамный нравится новоселам больше всего.
"У нас в Минске я больше нигде не видел панорамных лифтов в домах. Это один из плюсов. Можно наслаждаться шикарными видами по дороге домов. Плюс окна в квартире тоже панорамные и из них открывается отличный вид", - рассказал клиент Станислав.
Чтобы стать владельцем недвижимости в любом квартале многофункционального комплекса Minsk World, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.
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