Выгода и комфорт в Minsk World! Новоселы дома "Лас-Вегас" поделились первыми впечатлениями

На днях на карте многофункционального комплекса Minsk World появился новый город! Всю неделю новостройка "Лас-Вегас" в квартале "Северная Америка" встречает жильцов и принимает от них похвалы и комплименты! Новоселы получают ключи и уже планируют ремонт!

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В квартале "Северная Америка" сданы уже восемь ГОТОВЫХ домов – "Нью-Йорк", "Новый Орлеан", "Монреаль", "Ванкувер", "Квебек", "Лос-Анджелес", "Сан-Франциско", "Лас-Вегас", в некоторых из них еще есть свободные апартаменты!

А в новостройках "Квебек" и "Ванкувер" приобрести определенные апартаменты можно СО СКИДКОЙ до 200 евро за м² ! Торопитесь! Это предложение – отличный шанс исполнить мечту про собственную недвижимость!

Так и случилось у клиента Дмитрия. На приемке он признался, что много раз проезжал мимо многофункционального комплекса Minsk World и мечтал переехать сюда, но даже не предполагал, что это может случиться так скоро. Теперь они вместе с супругой Ольгой – счастливые владельцы апартаментов в доме "Лас-Вегас".

Супруги Дмитрий и Ольга

Дом "Лас-Вегас" - это новый взгляд архитекторов комплекса на самый азартный город мира. Мало кто знает, что в Вегасе – прекрасные пригородные районы, где удобно жить семьям с детьми. Поэтому и рядом с новым домом квартала "Северная Америка" инфраструктура создана так, чтобы добираться до всех объектов было удобно за 15 минут.

Внутри квартала запроектированы две школы, а детские сады, поликлиники, торговый центр с паркингом, кафе, магазины и прочие объекты городского ритейла будут в пешей доступности. И самое главное – совсем рядом Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр!

Экономическим сердцем комплекса станет Деловой квартал МФЦ

Рядом с МФЦ запроектирован торгово-развлекательный центр

"Эмоции захлестывают, поэтому сложно подобрать слова. Просто очень рад", - улыбается Дмитрий.

Муж и жена признаются, что задумывались над приобретением жилья на вторичном рынке, но передумали, после того, как увидели подъезды в Minsk World.

"Это новый и современный проект, мы сделаем ремонт и будем жить в прекрасном доме с панорамным лифтом и парком через дорогу", - добавляют супруги.

На первом этаже дома "Лас-Вегас" - коммерческие помещения и это тоже несомненный плюс.

На первом этаже дома – коммерческие помещения

Идеальное место для вашего бизнеса!

"Когда едешь с работы, хочется быстренько заскочить в магазин за продуктами, а не идти куда-то далеко. Если здесь появится магазин или даже парикмахерская, будет очень удобно", - уверен Дмитрий.

Согласна с этим мнением и клиентка Жанна. Для нее главным критерием выбора новостройки "Лас-Вегас" стала именно транспортная и пешеходная доступность.

Клиентка Жанна тоже осталась довольна

"Хорошее расположение дома: рядом две станции метро и остановка общественного транспорта. Здесь же – парковки для машин и Слуцкая трасса. Мы по этому принципу выбирали квартиру, чтобы можно было быстро и разными способами попасть в город и быстро выехать из него", - пояснила она.

В лобби дома тоже все шикарно!

Жанна призналась, что поначалу боялась, что не сможет жить в квартире с панорамными окнами, ведь 20 лет прожила на первом этаже многоэтажки. Но когда вошла в апартаменты и увидела шикарный вид из окна, все страхи исчезли. Сразу же представила, как будет наслаждаться этим видом по утрам. Тем более, квартира находится на солнечной стороне.

Все клиенты отмечают удачное расположение дома

"Я довольна на 150%", - добавила Жанна.

Высоко оценил инфраструктуру и транспортную доступность Minsk World и клиент Алексей. Он – заядлый автомобилист, поэтому наличие общественного транспорта для него не играло особой роли. Гораздо важнее – близость важных городских магистралей, таких как улица Кижеватова и Аэродромная.

Клиент Алексей

"Район мне нравится, потому что он в центре. Много плюсов. Я думаю, скоро застроится и вообще все будет замечательно", - поделился впечатлениями мужчина.

Еще один интересный момент, на который обратил внимание Алексей – лапомойка в санитарной комнате на первом этаже.

"Это довольно удобно, что можно сразу зайти, помыть лапы собаке и не нести грязь в квартиру. У меня небольшая собачка, думаю, лапомойка ей понравится", - уверен клиент.

Детская площадка в квартале "Северная Америка" возле дома "Сан-Франциско"

Детская площадка возле дома "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

Для себя он, как любитель активного образа жизни, также отметил баскетбольную и волейбольную площадки. В квартале "Северная Америка" возле каждого дома есть игровые и спортивные зоны с современным инвентарем и покрытием.

Еще одна "фишка" дома "Лас-Вегас" - уникальный панорамный лифт. В новостройке всего три лифта, но панорамный нравится новоселам больше всего.

Экономическим сердцем комплекса станет Деловой квартал МФЦ

"У нас в Минске я больше нигде не видел панорамных лифтов в домах. Это один из плюсов. Можно наслаждаться шикарными видами по дороге домов. Плюс окна в квартире тоже панорамные и из них открывается отличный вид", - рассказал клиент Станислав.

Станислав оценил панорамный лифт

Чтобы стать владельцем недвижимости в любом квартале многофункционального комплекса Minsk World, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

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