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Общество
08 сентября 2021, 09:00

Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!

Многофункциональный комплекс Minsk World – отличное место для жизни, работы и инвестиций! Владельцы недвижимости и арендаторы здесь получают уникальную возможность ежедневно наслаждаться комфортом европейского уровня.

На днях в Minsk World стартовали продажи квартир в новостройке "Бостон" квартала "Северная Америка". Дом планируется сдать в сентябре 2022 года, а значит сейчас – лучший момент для инвестиций в недвижимость – после завершения строительства цена квадратного метра ощутимо вырастет.

Недвижимость в доме "Бостон" квартала "Северная Америка" - один из самых выгодных вариантов для вложения денег в Minsk World. Только до 15 сентября здесь действуют вкусные ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ и АКЦИЯ!

В этом доме действует уникальное предложение! При покупке квартиры-студии площадью до 32 мІ скидка составит 5%, а на остальные квартиры в доме – скидка составит 3%.

Больше информации – по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Чтобы у вас не осталось сомнений, предлагаем совершить виртуальную экскурсию по новостройке "Бостон" и получше оценить все преимущества!

Так будет выглядеть квартал "Северная Америка" с высоты птичьего полёта
Так будет выглядеть квартал "Северная Америка" с высоты птичьего полёта

Начнётся наше знакомство с квартала "Северная Америка" - одного из самых просторных кварталов комплекса Minsk World. Здесь уже много готовых домов – "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес", "Квебек", "Ванкувер", "Монреаль" и "Новый Орлеан". Возле каждого – детские и спортивные площадки. Около дома "Бостон" также.

Обратите внимание: в домах "Сан-Франциско" и "Лос-Анджелес" остались считанные квартиры! Торопитесь купить их по летним ценам до 15 сентября!

Лобби готового дома "Лос-Анджелес"
Лобби готового дома "Лос-Анджелес"
Лобби готового дома "Сан-Франциско"
Лобби готового дома "Сан-Франциско"
Лобби готового дома "Ванкувер"
Лобби готового дома "Ванкувер"

В "Северной Америке" запроектированы сразу две школы, а в соседних кварталах – детские сады, поликлиника, медицинский центр, Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. И это ещё не все преимущества!

Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ
Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ
Рядом с Деловым кварталом появится ТРЦ Mara Mall
Рядом с Деловым кварталом появится ТРЦ Mara Mall

Вам обязательно понравится большой парк, который раскинется буквально через дорогу, в нескольких десятках метров. Здесь можно будет заняться спортом и покататься на велосипедах, выгулять домашних питомцев и провести время с родными и близкими. Места хватит всем! А хорошее настроение в таком красивом месте гарантировано!

В большом парке места хватит всем!
В большом парке места хватит всем!

Квартал "Северная Америка" возводится по принципу "двор без машин", поэтому транзитное движение транспорта полностью исключено, а парковки находятся на периферии. Вы сможете спокойно отпускать детей на прогулку и не переживать за их безопасность.

Дом "Бостон" похож на другие новостройки функциональным наполнением, но имеет свою изюминку: оригинальный дизайн фасадов никого не оставит равнодушным!

Дом "Бостон" - яркий и дерзкий
Дом "Бостон" - яркий и дерзкий
В таком месте хочется жить!
В таком месте хочется жить!

Попасть в новостройку можно через два сквозных входа – один ведёт во двор, второй – к парковкам. Входы расположены на уровне земли, а значит, закатить коляску или велосипед не составит труда.

Вместо скучного серого подъезда на первом этаже – яркое лобби с дизайнерским интерьером. Здесь вы сможете отдохнуть, встретить гостей или пообщаться с соседями. Для вашего удобства имеется стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком. Что может быть удобнее?

В лобби дома "Бостон" - стильный интерьер и повышенный комфорт
В лобби дома "Бостон" - стильный интерьер и повышенный комфорт
Вы всё ещё сомневаетесь?
Вы всё ещё сомневаетесь?

Чтобы добраться до квартир, предлагаем выбрать один из трёх лифтов. Тем, кто хочет насладиться незабываемыми видами любимого города, стоит обратить внимание на панорамные лифты – их в "Бостоне" два. Дорога домой превратится в незабываемое впечатление!

Чтобы ваша квартира стала идеальной, в Minsk World созданы все условия. Панорамные окна и свободные планировки, высота потолков – 2,7 м, площадь – от 30 до 70 мІ. Воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи!

Звучит заманчиво? Вы точно не сможете устоять, когда узнаете, что купить квартиру в Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 100 месяцев

· С привлечением кредита

Торопитесь в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул.П. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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