Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!

Многофункциональный комплекс Minsk World – отличное место для жизни, работы и инвестиций! Владельцы недвижимости и арендаторы здесь получают уникальную возможность ежедневно наслаждаться комфортом европейского уровня.

На днях в Minsk World стартовали продажи квартир в новостройке "Бостон" квартала "Северная Америка". Дом планируется сдать в сентябре 2022 года, а значит сейчас – лучший момент для инвестиций в недвижимость – после завершения строительства цена квадратного метра ощутимо вырастет.

Недвижимость в доме "Бостон" квартала "Северная Америка" - один из самых выгодных вариантов для вложения денег в Minsk World. Только до 15 сентября здесь действуют вкусные ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ и АКЦИЯ!

В этом доме действует уникальное предложение! При покупке квартиры-студии площадью до 32 мІ скидка составит 5%, а на остальные квартиры в доме – скидка составит 3%.

Больше информации – по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Чтобы у вас не осталось сомнений, предлагаем совершить виртуальную экскурсию по новостройке "Бостон" и получше оценить все преимущества!

Так будет выглядеть квартал "Северная Америка" с высоты птичьего полёта

Начнётся наше знакомство с квартала "Северная Америка" - одного из самых просторных кварталов комплекса Minsk World. Здесь уже много готовых домов – "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес", "Квебек", "Ванкувер", "Монреаль" и "Новый Орлеан". Возле каждого – детские и спортивные площадки. Около дома "Бостон" также.

Обратите внимание: в домах "Сан-Франциско" и "Лос-Анджелес" остались считанные квартиры! Торопитесь купить их по летним ценам до 15 сентября!

Лобби готового дома "Лос-Анджелес"

Лобби готового дома "Сан-Франциско"

Лобби готового дома "Ванкувер"

В "Северной Америке" запроектированы сразу две школы, а в соседних кварталах – детские сады, поликлиника, медицинский центр, Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. И это ещё не все преимущества!

Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ

Рядом с Деловым кварталом появится ТРЦ Mara Mall

Вам обязательно понравится большой парк, который раскинется буквально через дорогу, в нескольких десятках метров. Здесь можно будет заняться спортом и покататься на велосипедах, выгулять домашних питомцев и провести время с родными и близкими. Места хватит всем! А хорошее настроение в таком красивом месте гарантировано!

В большом парке места хватит всем!

Квартал "Северная Америка" возводится по принципу "двор без машин", поэтому транзитное движение транспорта полностью исключено, а парковки находятся на периферии. Вы сможете спокойно отпускать детей на прогулку и не переживать за их безопасность.

Дом "Бостон" похож на другие новостройки функциональным наполнением, но имеет свою изюминку: оригинальный дизайн фасадов никого не оставит равнодушным!

Дом "Бостон" - яркий и дерзкий

В таком месте хочется жить!

Попасть в новостройку можно через два сквозных входа – один ведёт во двор, второй – к парковкам. Входы расположены на уровне земли, а значит, закатить коляску или велосипед не составит труда.

Вместо скучного серого подъезда на первом этаже – яркое лобби с дизайнерским интерьером. Здесь вы сможете отдохнуть, встретить гостей или пообщаться с соседями. Для вашего удобства имеется стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком. Что может быть удобнее?

В лобби дома "Бостон" - стильный интерьер и повышенный комфорт

Вы всё ещё сомневаетесь?

Чтобы добраться до квартир, предлагаем выбрать один из трёх лифтов. Тем, кто хочет насладиться незабываемыми видами любимого города, стоит обратить внимание на панорамные лифты – их в "Бостоне" два. Дорога домой превратится в незабываемое впечатление!

Чтобы ваша квартира стала идеальной, в Minsk World созданы все условия. Панорамные окна и свободные планировки, высота потолков – 2,7 м, площадь – от 30 до 70 мІ. Воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи!

Звучит заманчиво? Вы точно не сможете устоять, когда узнаете, что купить квартиру в Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 100 месяцев

· С привлечением кредита

Торопитесь в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул.П. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

Размещение рекламы на БЕЛТА