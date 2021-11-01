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01 ноября 2021, 09:00

Выгодная АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА в Minsk World! СКИДКА до 200 евро за м² ! Не упустите свой шанс!

Если вы давно ждали подходящего момента, чтобы приобрести недвижимость в Минске, то он настал! В многофункциональном комплексе Minsk World действует СУПЕРАКЦИЯ на ограниченное количество апартаментов в ГОТОВЫХ ДОМАХ!

СКИДКА на определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ составит до 200 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях! Торопитесь!

Акция действует на определенные апартаменты в уже ГОТОВЫХ ДОМАХ "Твист", "Танго", "Марина 3", "Касабланка", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Дели", "Джакарта", "Гонконг", "Рио-де-Жанейро", "Сочи", "Сидней Люкс".

Приобретение недвижимости в готовом доме – это возможность начать ремонт сразу после подписания договора и переехать буквально через полгода!

Обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только столичным жителям, но и клиентам из регионов! Наши специалисты работают в 50 городах страны!

Так будут выглядеть пять башен Делового квартала МФЦ
Так будут выглядеть пять башен Делового квартала МФЦ

Крупный торгово-развлекательный центр появится рядом с Деловым кварталом
Крупный торгово-развлекательный центр появится рядом с Деловым кварталом

Многофункциональный комплекс Minsk World – это европейская концепция "15-МИНУТНОГО ГОРОДА", по которой вся необходимая инфраструктура находится в пешей или велосипедной доступности. Вам не придется тратить свое время на ежедневные поездки по городу! Все что нужно – а это школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, кафе и рестораны, магазины и аптеки, торговые центры и шикарный парк - в 15 минутах!

Экономическое сердце комплекса – Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь смогут работать тысячи белорусов и иностранцев!

Детская площадка рядом с домом "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"
Детская площадка рядом с домом "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

Детская площадка рядом с домом "Нью-Дели" в квартале "Азия"
Детская площадка рядом с домом "Нью-Дели" в квартале "Азия"

В многофункциональном комплексе Minsk World предъявляют высокие требования к комфорту клиентов, поэтому в каждом доме на первом этаже размещаются дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой. Входы в подъезды выполнены "с уровня земли", так что туда легко будет закатить коляску или велосипед. В каждом подъезде – комфортные лифты OTIS, некоторые из них – панорамные! Все апартаменты – свободной планировки с панорамными окнами! В каждом дворе исключено транзитное движение транспорта, а также возводятся современные игровые и спортивные площадки!

А теперь давайте поближе познакомимся с преимуществами акционных домов и кварталов, в которых они находятся!

Квартал "Эмиратс" и дом "Марина 3"

Детский сад рядом с кварталом "Эмиратс"
Детский сад рядом с кварталом "Эмиратс"

Паркинг рядом с кварталом "Эмиратс" на улице Германовская,7
Паркинг рядом с кварталом "Эмиратс" на улице Германовская,7

· Рядом с кварталом уже работает детский сад

· Через дорогу – крытый паркинг

· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр

· В пешей доступности уже работает станция метро "Ковальская Слобода", еще строится станция метро "Аэродромная"

Квартал "Чемпионов" и дома "Рио-де-Жанейро", "Сочи" и "Сидней Люкс"

Дом "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов"
Дом "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов"

Дом "Рио-де-Жанейро" в квартале "Чемпионов"
Дом "Рио-де-Жанейро" в квартале "Чемпионов"

· В центре квартала запроектирована школа

· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр

· Одна из границ квартала– улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД

· В пешей доступности уже работает станция метро "Ковальская Слобода", еще строится станция метро "Аэродромная"

Квартал "Северная Америка" и дома "Квебек" и "Ванкувер"

Дом "Квебек" в квартале "Северная Америка"
Дом "Квебек" в квартале "Северная Америка"

Лобби дома "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"
Лобби дома "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

· В квартале запроектировано 2 школы

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по котором можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

Квартал "Африка" и дом "Касабланка"

Детская площадка возле дома "Касабланка" в квартале "Африка"
Детская площадка возле дома "Касабланка" в квартале "Африка"

Баскетбольная площадка возле дома "Касабланка"
Баскетбольная площадка возле дома "Касабланка"

· В центре квартала запроектирован детский сад

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей

Квартал "Мировых танцев" и дома "Твист" и "Танго"

Лобби дома "Танго" в квартале "Мировых танцев"
Лобби дома "Танго" в квартале "Мировых танцев"

· В квартале запроектировано 2 школы

· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей

· Одна из границ квартала – улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД

Квартал "Азия" и дома "Нью-Дели", "Джакарта" и "Гонконг"

Дом "Джакарта" в квартале "Азия"
Дом "Джакарта" в квартале "Азия"

Лобби дома "Гонконг" в квартале "Азия"
Лобби дома "Гонконг" в квартале "Азия"

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по котором можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· В квартале запроектирован административно-торговый центр и детский сад

Чтобы приобрести недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 50 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Поречье, Волковыск, Островец, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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