Выгодное предложение в Minsk World! Старт продаж сразу в двух домах! И СКИДКИ на коммерческую недвижимость!

Что объединяет два таких разных города - Нур-Султан и Сингапур? Прописка в современном многофункциональном комплексе Minsk World! А еще комфорт высокого класса и самые выгодные условия, которые получат клиенты!

Продажи практически готовых домов "Нур-Султан" и "Сингапур" стартуют сегодня! Цена квадратного метра в доме "Нур-Султан" - от 2340 рублей за м²! Оба дома планируется сдать до конца этого года! Это значит, что ключи от новенькой квартиры вы сможете получить буквально через пару месяцев!

Приобрести недвижимость в практически готовых домах "Нур-Султан" и "Сингапур" можно:

· В кредит от ведущих банков страны

· В рассрочку до 60 месяцев

· За собственный средства

Выбирайте подходящий для вас способ и исполняйте свою мечту!

ВНИМАНИЕ!!! На оба дома на старте продаж действует СКИДКА – 20 евро за мІ при единовременной оплате! Также в эти дни в Minsk World действует ОСЕННЯЯ АКЦИЯ – скидка НА ВСЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВО ВСЕХ ДОМАХ составит 200 евро за м².

За информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в офисы продаж по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Наши менеджеры работают ежедневно, поэтому вы можете выбрать любое удобное время для визита!

Получить консультацию и заключить договор могут не только жители Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

Так будет выглядеть квартал "Евразия", в котором находится дом "Нур-Султан"

Так будет выглядеть квартал "Азия", в котором находится дом "Сингапур"

Чем еще похожи белорусские "Нур-Султан" и "Сингапур"? Тем, что главные преимущества Minsk World – транспортная доступность и собственная инфраструктура – будут доступны всем жителям этих кварталов. Впрочем, как и всем жителям комплекса!

В Minsk World уже возводятся 7 школ и 13 детских садов, а также запроектированы шикарный парк, взрослая и детская поликлиники, кафе и рестораны, спортивные залы и фитнес-центры, паркинги, один из которых уже работает по адресу Германовская, 7.

По периметру каждого квартала появятся остановки наземного транспорта, в пешей доступности – две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится. Новая станция метро откроется в самом центре комплекса, рядом с будущим Деловым кварталом МФЦ и торгово-развлекательный центром.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр

Вот такой парк запроектирован в центре комплекса

Комплекс будет удобным и для автомобилистов. Границы Minsk World очерчивают две важные транспортные магистрали Минска – улицы Кижеватова и Аэродромная. По ним можно быстро добраться не только в центр города, но и в сторону МКАД. Несколько минут, и вы на месте!

Нравится? Осталось только выбрать недвижимость, которая подойдет именно вам! У каждой новостройки – целый список преимуществ! Выбор зависит только от ваших предпочтений!

Прогрессивный и комфортный "Сингапур" в квартале "Азия"

Дом "Сингапур" находится в нескольких метрах от детского сада с бассейном, который запроектирован в квартале "Азия". Здесь также появятся игровые и спортивные площадки.

Детская площадка в квартале "Азия"

Скейт-парк в квартале этим летом был особенно популярным

Все детские площадки – современные и безопасные

Новостройка возвышается на 16 этажей, все квартиры с панорамными окнами и со свободной планировкой площадью от 27 до 74 м². В некоторых квартирах есть террасы, "французские" и открытые балконы, остекленные лоджии.

На первом этаже – квартиры с отдельными входами и высотой потолков 3 метра. В квартирах на 2 и остальных этажах высота потолком составляет 2,7 метра.

До квартир жильцов доставят два лифта, один из которых – панорамный, грузоподъемностью до 1000 кг. Подобный лифт – идеальный пример того, как архитекторы комплекса сочетают стильный дизайн и функциональность.

Лобби дома "Сингапур" в квартале "Азия"

Еще один такой пример – лобби дома "Сингапур", оформленное в стиле одного из самых технологичных городов мира. Для удобства жильцов в лобби расположена стойка консьержа, зона отдыха, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных, а также байк-бокс для велосипедов и колясочная.

Современный и благоустроенный "Нур-Султан"

В центре квартала "Евразия", где возводится дом "Нур-Султан", также появится детский сад, а возле домов – игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки.

Лобби дома "Нур-Султан" в квартале "Евразия"

Новостройка "Нур-Султан" - это 25 этажей, квартиры с панорамными окнами и свободной планировкой площадью от 27 до 74 м². В квартирах второго этажа кроме остекленных лоджий есть также открытые террасы со светопрозрачными козырьками. Такую "изюминку" высоко оценят любители комфорта и оригинальных дизайнерских решений в интерьере.

Понравится жителям нового дома и дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. Здесь можно встретить курьера или гостей, пообщаться с соседями и просто отдохнуть, наслаждаясь пейзажами столицы Казахстана.

Такой будет насыщенная инфраструктура комплекса!

В доме три лифта, один из которых –панорамный грузоподемностью 1000 кг.

На первом этаже – коммерческие помещения, где можно приобрести недвижимость для создания нового бизнеса или развития уже существующего. Комплекс востребован среди покупателей недвижимости, поэтому проходимость будет высокой!

Напоминаем, что сейчас в Minsk World действует осенняя акция – СКИДКА НА ВСЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВО ВСЕХ ДОМАХ составит 200 евро за м²! Общая сумму скидки может достигать десятков тысяч долларов!

Чтобы купить квартиру в практически готовых домах "Нур-Султан" и "Сингапур", обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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