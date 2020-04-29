Выгодные акции! В комплексе "Минск Мир" - лучшие предложения и последние квартиры в квартале "Эмиратс Люкс"

Кварталу "Эмиратс Люкс" столичного многофункционального комплекса "Минск Мир" с самого начала была уготована особая роль. Он стал лицом всей новой строительной площадки, олицетворением будущего самого современного района столицы. Квартал задал высокие стандарты красоты и комфорта, которые застройщик реализует при создании комплекса "Минск Мир".

Дело, конечно, не только в красоте этого квартала, который создавался проектировщиками в стилистике архитектуры набережных Дубая. Элегантные "Марины", воздушные "Пальмы", яркие "Жемчужины" прекрасно вписались в ансамбль запоминающейся "Волны" - доминантного дома квартала, своей необычной формой завершившего "морской" образ. Кто видел "Эмиратс Люкс" в практически завершенном виде, подтвердит - застройка квартала очень сбалансированная и гармоничная!

Дома "Марины"

Дом "Пальма"

Дома "Жемчужины"

Но в первую очередь "Эмиратс Люкс" выполняет роль первооткрывателя новой эпохи в городском строительстве. Стильно - и одновременно удобно, красиво - и очень комфортно.

В квартале "Эмиратс Люкс" просторная внутренняя территория с детскими и игровыми площадками, с зелеными зонами и торговым центром площадью более 4 000 м2, строительство которого уже практически завершается. На первых этажах жилых домов - множество коммерческих помещений. А это значит, что у жителей квартала будут свои кафе и магазины, салоны сферы услуг и офисы продаж различных компаний.

Во дворах детские и игровые площадки со специальным покрытием

Принцип "город в городе" в действии - все необходимое для комфортной жизни есть в шаговой доступности!

Дом "Эмиратс Волна" - это последняя возможность приобрести здесь жилье!

Дом "Эмиратс Волна"

В продаже - последние две секции дома. Шесть секций раскуплены полностью, дом близится к завершению - в октябре этого года уже будет сдан, и не удивительно, что квартиры здесь пользуются особым спросом. Тем более, что для покупателей приготовлено много приятных сюрпризов!

Например, квартиры на верхних этажах обладают собственными террасами, и можно только представить, какой вид отсюда открывается!

В седьмой секции - 18 этажей, в восьмой - 21 этаж.

Все квартиры - свободной планировки. Квартиры имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя компании OTIS.

Лифты компании OTIS

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

К слову, в среднем площадь лобби превышает 55 кв. метров - это больше среднестатистической минской квартиры!

Вестибюли подъездов в доме "Волна"

Стильные дизайнерские лобби

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

Дом большой, и для удобства жителей в нем сделано несколько сквозных проходов.

Одна сторона дома выходит во двор и на торговый центр, вторая - на уютный бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

В центральной части комплекса будет бульвар - место спокойных и приятных прогулок

А напоследок расскажем о еще одном несомненном преимуществе дома "Эмиратс Волна" - его две последние секции расположены буквально у выходов со станции метро "Аэродромная" новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

Две последние секции дома "Эмиратс Волна" расположены буквально у выходов со станции метро "Аэродромная"

У дома "Эмиратс Волна" прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной - современная школа с бассейном. А с южной стороны - центр всего комплекса "Минск Мир", все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк - "зеленые легкие" всего комплекса.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце всего комплекса, строительство которого уже активно ведется.

Напомним также, что все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек.

"Минск Мир" - это новый облик нашей столицы!

Все кварталы комплекса "Минск Мир" свяжет сеть велодорожек

Сейчас в жилом комплексе "Минск Мир" действуют сразу три очень выгодные акции - "Платежные каникулы", "Покупайте сейчас - платите потом!" и "Минус 10%" на квартиры в квартале "Северная Америка". Кроме того, при бронировании и покупке квартиры онлайн можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей!

Уникальная акция "Покупайте сейчас - платите потом!" позволяет купить квартиру в беспроцентную рассрочку на срок до 10 лет от застройщика без первого взноса! И таких условий нет нигде в мире!

Вы просто делите цену квартиру в рассрочку на количество месяцев рассрочки в зависимости от выбранное вами количество лет - и четко знаете, сколько будете платить каждый месяц весь срок рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Только паспорт!

Например, при выборе максимального срока рассрочки 10 лет в жилом комплексе "Минск Мир" цена квартиры делится ровно на 120 ежемесячных платежей!

Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц оплачивая определенную сумму, в итоге становитесь собственником своей квартиры!

В комплексе "Минск Мир" акции на квартиры сразу в 9 домах: "Александрия", "Стамбул", "Сидней Люкс", "Сочи", "Квебек", "Ванкувер", "Москва", "Новый Орлеан" и "Вальс".

Дом "Стамбул"

Лобби дома "Стамбул"

Дом "Сочи"

Лобби дома "Сочи"

Дом "Москва"

Лобби дома "Москва"

Дом "Вальс"

Лобби дома "Вальс"

Еще одна привлекательная акция для клиентов "Платежные каникулы" - это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку при внесении первого взноса за квартиру от 30% ее стоимости. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт - ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

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Дом "Сан-Франциско"

Лобби дома "Сан-Франциско"

Дом "Новый Орлеан"

Дом "Нью-Йорк"

Лобби дома "Нью-Йорк"

Дом "Квебек"

Лобби дома "Квебек"

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В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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