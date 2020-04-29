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29 апреля 2020, 09:00

Выгодные акции! В комплексе "Минск Мир" - лучшие предложения и последние квартиры в квартале "Эмиратс Люкс"

Кварталу "Эмиратс Люкс" столичного многофункционального комплекса "Минск Мир" с самого начала была уготована особая роль. Он стал лицом всей новой строительной площадки, олицетворением будущего самого современного района столицы. Квартал задал высокие стандарты красоты и комфорта, которые застройщик реализует при создании комплекса "Минск Мир".

Дело, конечно, не только в красоте этого квартала, который создавался проектировщиками в стилистике архитектуры набережных Дубая. Элегантные "Марины", воздушные "Пальмы", яркие "Жемчужины" прекрасно вписались в ансамбль запоминающейся "Волны" - доминантного дома квартала, своей необычной формой завершившего "морской" образ. Кто видел "Эмиратс Люкс" в практически завершенном виде, подтвердит - застройка квартала очень сбалансированная и гармоничная!

Дома "Марины"
Дома "Марины"

Дом "Пальма"
Дом "Пальма"

Дома "Жемчужины"
Дома "Жемчужины"

Но в первую очередь "Эмиратс Люкс" выполняет роль первооткрывателя новой эпохи в городском строительстве. Стильно - и одновременно удобно, красиво - и очень комфортно.

В квартале "Эмиратс Люкс" просторная внутренняя территория с детскими и игровыми площадками, с зелеными зонами и торговым центром площадью более 4 000 м2, строительство которого уже практически завершается. На первых этажах жилых домов - множество коммерческих помещений. А это значит, что у жителей квартала будут свои кафе и магазины, салоны сферы услуг и офисы продаж различных компаний.

Во дворах детские и игровые площадки со специальным покрытием
Во дворах детские и игровые площадки со специальным покрытием

Принцип "город в городе" в действии - все необходимое для комфортной жизни есть в шаговой доступности!

Дом "Эмиратс Волна" - это последняя возможность приобрести здесь жилье!

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

В продаже - последние две секции дома. Шесть секций раскуплены полностью, дом близится к завершению - в октябре этого года уже будет сдан, и не удивительно, что квартиры здесь пользуются особым спросом. Тем более, что для покупателей приготовлено много приятных сюрпризов!

Например, квартиры на верхних этажах обладают собственными террасами, и можно только представить, какой вид отсюда открывается!

В седьмой секции - 18 этажей, в восьмой - 21 этаж.

Все квартиры - свободной планировки. Квартиры имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности
Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя компании OTIS.

Лифты компании OTIS
Лифты компании OTIS

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

К слову, в среднем площадь лобби превышает 55 кв. метров - это больше среднестатистической минской квартиры!

Вестибюли подъездов в доме "Волна"
Вестибюли подъездов в доме "Волна"

Стильные дизайнерские лобби
Стильные дизайнерские лобби

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

Дом большой, и для удобства жителей в нем сделано несколько сквозных проходов.

Одна сторона дома выходит во двор и на торговый центр, вторая - на уютный бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

В центральной части комплекса будет бульвар - место спокойных и приятных прогулок
В центральной части комплекса будет бульвар - место спокойных и приятных прогулок

А напоследок расскажем о еще одном несомненном преимуществе дома "Эмиратс Волна" - его две последние секции расположены буквально у выходов со станции метро "Аэродромная" новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

Две последние секции дома "Эмиратс Волна" расположены буквально у выходов со станции метро "Аэродромная"
Две последние секции дома "Эмиратс Волна" расположены буквально у выходов со станции метро "Аэродромная"

У дома "Эмиратс Волна" прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной - современная школа с бассейном. А с южной стороны - центр всего комплекса "Минск Мир", все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк - "зеленые легкие" всего комплекса.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце всего комплекса, строительство которого уже активно ведется.

Напомним также, что все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек.

"Минск Мир" - это новый облик нашей столицы!

Все кварталы комплекса "Минск Мир" свяжет сеть велодорожек
Все кварталы комплекса "Минск Мир" свяжет сеть велодорожек

Сейчас в жилом комплексе "Минск Мир" действуют сразу три очень выгодные акции - "Платежные каникулы", "Покупайте сейчас - платите потом!" и "Минус 10%" на квартиры в квартале "Северная Америка". Кроме того, при бронировании и покупке квартиры онлайн можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей!

Уникальная акция "Покупайте сейчас - платите потом!" позволяет купить квартиру в беспроцентную рассрочку на срок до 10 лет от застройщика без первого взноса! И таких условий нет нигде в мире!

Вы просто делите цену квартиру в рассрочку на количество месяцев рассрочки в зависимости от выбранное вами количество лет - и четко знаете, сколько будете платить каждый месяц весь срок рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Только паспорт!

Например, при выборе максимального срока рассрочки 10 лет в жилом комплексе "Минск Мир" цена квартиры делится ровно на 120 ежемесячных платежей!

Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц оплачивая определенную сумму, в итоге становитесь собственником своей квартиры!

В комплексе "Минск Мир" акции на квартиры сразу в 9 домах: "Александрия", "Стамбул", "Сидней Люкс", "Сочи", "Квебек", "Ванкувер", "Москва", "Новый Орлеан" и "Вальс".

Дом "Стамбул"
Дом "Стамбул"

Лобби дома "Стамбул"
Лобби дома "Стамбул"

Дом "Сочи"
Дом "Сочи"

Лобби дома "Сочи"
Лобби дома "Сочи"

Дом "Москва"
Дом "Москва"

Лобби дома "Москва"
Лобби дома "Москва"

Дом "Вальс"
Дом "Вальс"

Лобби дома "Вальс"
Лобби дома "Вальс"

Еще одна привлекательная акция для клиентов "Платежные каникулы" - это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку при внесении первого взноса за квартиру от 30% ее стоимости. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт - ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

А для покупателей квартир в квартале "Северная Америка" еще один дополнительный бонус - акция "Минус 10%". Стоимость всех квартир во всех домах квартала снижена на 10% от цены на сайте! В акции участвуют квартиры в шести домах - "Сан-Франциско" и "Лос-Анджелес", "Квебек" и "Ванкувер", "Новый Орлеан" и "Нью-Йорк". Самое время поторопиться - акция продлится лишь до 30 апреля! Осталось два дня!

Дом "Сан-Франциско"
Дом "Сан-Франциско"

Лобби дома "Сан-Франциско"
Лобби дома "Сан-Франциско"

Дом "Новый Орлеан"
Дом "Новый Орлеан"

Дом "Нью-Йорк"
Дом "Нью-Йорк"

Лобби дома "Нью-Йорк"
Лобби дома "Нью-Йорк"

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

Лобби дома "Квебек"
Лобби дома "Квебек"

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир"! Не упускайте свою выгодную экономию весенних акций!

В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Этой весной три акции в одном комплексе - повод для вашей самой выгодной покупки!

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