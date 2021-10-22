Выгодные инвестиции в Minsk World! АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 22 октября 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:47 Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании Регионы
09:46 "Сирийский генерал" выманил у жительницы Минской области более Br12 тыс. Происшествия
09:36 Дзермант: польские власти цинично переступают пределы человечности Общество
09:35 В Жлобине работники ОСВОДа спасли тонувшего в Днепре мужчину Происшествия
09:32 В Судане во время массовых протестов пострадали 35 человек В мире
09:25 ФОТОФАКТ: Могилевская средняя школа №45 самая большая в области Регионы
09:22 Повторная миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности посетит БелАЭС 25-29 октября Экономика
09:22 Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Лунинецком районе Происшествия
09:19 Власти Минска отменили дополнительные меры по обеспечению эпидбезопасности Регионы
09:19 США могут задействовать бойцов Нацгвардии для решения проблем с поставками товаров в стране В мире
09:15 Мастер-классы, экскурсии и селфи-парад: в Гродненской области на каникулах откроют онлайн-лагеря Регионы
09:07 Минздрав разъяснил систематизацию требований к противоковидным мероприятиям Общество
09:00 Выгодные инвестиции в Minsk World! АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"! Общество
08:57 В Токио грузовик выехал на тротуар и сбил прохожих В мире
08:53 "Золотая осень": в Могилеве проведут дистанционный творческий конкурс для детей и молодежи Культура
08:52 В Минске на ул.Казинца временно закроют движение транспорта Регионы
08:44 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Новой Зеландии В мире
08:40 Шесть белорусов доставлены в больницу после ДТП под Киевом Происшествия
08:36 Мировой и отечественный опыт охраны культурного наследия обсудят историки на конференции в Витебске Регионы
08:29 Венесуэла в январе начнет производить кубинскую вакцину от коронавируса Abdala В мире
08:23 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,2 тыс. фур Общество
08:13 Минтуризма Египта разрешило отелям принимать постояльцев без ограничений В мире
08:04 Интерактивное занятие для детей и лекторий о жизни Репина пройдут в выходные в Могилеве Регионы
07:52 В США на съемках вестерна с участием Алека Болдуина при стрельбе погиб оператор В мире
07:45 Аварийно опасные участки дорог Брестской области ГАИ возьмет под усиленный надзор Регионы
07:34 Цена на алюминий опустилась ниже $2,9 тыс. за тонну В мире
07:27 Дорожную разметку нанесут в Минске на 12 участках Регионы
07:23 Лечение хронических болевых синдромов обсудят на конференции в Гомеле Регионы
07:14 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках Регионы
07:02 Электронную ярмарку вакансий проведут 26 октября для филиала "Брестские ковры" Регионы
Все новости
Все новости
Общество
22 октября 2021, 09:00

Выгодные инвестиции в Minsk World! АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"!

Осень – идеальное время для инвестирования! Именно поэтому в многофункциональном комплексе Minsk World действует суперпредложение! До конца октября действует СКИДКА на готовые дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"!

Скидка составит 20 евро за мІ эквивалентно сумме в белорусских рублях:

· При 100%-ной оплате для всех клиентов

· Если клиент является участником корпоративной программы, то он получает к скидке 20 евро, эквивалентной сумме в белорусских рублях, дополнительную скидку в размере 10 евро, эквивалентную сумме в белорусских рублях, как при 100% оплате, так и при покупке в рассрочку.

С апреля 2021 года курс евро по отношению к белорусскому рублю постепенно снижается, а значит снижается и цена квадратного метра в рублевом выражении в Minsk World. Именно поэтому сейчас – самый лучший момент для инвестиций в недвижимость!

Многие клиенты получили ключи от апартаментов в этих новостройках и уже начали ремонт, а значит, что буквально через несколько месяцев смогут отпраздновать новоселье! Хотите также! Поторопитесь инвестировать выгодно!

За информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в офисы продаж по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Наши менеджеры работают ежедневно, поэтому вы можете выбрать любое удобное время для визита!

Живете не в Минске? Наши менеджеры работают в 46 городах страны! Они с удовольствием ответят на интересующие вопросы, подберут идеальный вариант недвижимости и помогут в заключении договора!

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" - высотные акценты квартала "Азия" в многофункциональном комплексе Minsk World.

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок"
Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок"

Три дома находятся на южной стороне квартала, в пешей доступности - остановки наземного транспорта и две крупные городские магистрали – улицы Кижеватова и Казинца. Отсюда будет удобно добраться в любую точку столицы. Путь до проспекта Независимости с учетом времени суток займет всего 5-10 минут!

Также в пределах комплекса есть две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

Все кварталы жилого комплекса Minsk World – просторные и функциональные. Внутри квартала "Азия" запроектирован административно-торговый центр и детский сад, детские и спортивные площадки, в том числе и современный скейт-парк, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев.

Детская площадка в квартале "Азия"
Детская площадка в квартале "Азия"

Детям обязательно понравится это место!
Детям обязательно понравится это место!

Еще одна "фишка" - полное исключение транзитного движения через квартал. Все парковки вынесены на периферию, но не слишком далеко, чтобы от них легко было добраться до любого дома.

В центре квартала "Азия" находится скейт-парк
В центре квартала "Азия" находится скейт-парк

Этим летом скейт-парк пользовался популярностью у подростков
Этим летом скейт-парк пользовался популярностью у подростков

Многофункциональный комплекс Minsk World возводится по принципу "15-ти минутного города", поэтому вся необходимая инфраструктура будет в пешей или велосипедной доступности: взрослая и детская поликлиники, школы и детские сады, кафе и рестораны, спортивные залы и фитнес-центры.

Сердцем комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

Такими будут пять башен МФЦ
Такими будут пять башен МФЦ

Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр
Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр

Дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото" возвышаются на 25 этажей, они похожи по техническим и качественным характеристикам. При возведении используется конструктивная схема с монолитным каркасом, которая позволяет разработать сразу несколько удобных вариантов по перепланировке жилых помещений.

Апартаменты в домах – свободной планировки, площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков на первом этаже и последнем этажах – 3 метра, на этажах от второго до двадцать четвертого – 2,7 метра. В каждом доме – по три лифта OTIS, один из которых – панорамный.

Лобби дома "Мумбаи"
Лобби дома "Мумбаи"

Лобби дома "Бангкок"
Лобби дома "Бангкок"

Лобби дома "Киото"
Лобби дома "Киото"

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" выглядят оригинально и это отмечают все новоселы. Вместо стандартных подъездов — лобби, оформление которого разработали лучшие дизайнеры Minsk World. Чтобы красивые помещения были еще и функциональными, в каждом предусмотрена стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных.

Купить недвижимость в домах "Мумбаи", "Бангкок", "Киото" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 46 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Кобрин, Лунинец, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Хойники, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Дятлово, Кореличи, Березовка, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь, Мачулищи. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

Размещение рекламы на БЕЛТА

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость
Новости рубрики Общество
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант: польские власти цинично переступают пределы человечности
Фото из архива Минздрав разъяснил систематизацию требований к противоковидным мероприятиям
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,2 тыс. фур
Картина дня: встреча у Лукашенко по Конституции, COVID против онкологии и ценностный портрет белорусов
Фото из архива Инфекционист: главная задача вакцины от COVID-19 - победа наиболее тяжелых случаев заболевания
Игорь Стома. Фото из архива Стома о борьбе с COVID-19: мы пока не можем дать людям повода расслабиться и забыть о вирусе
Главное
Во время совещания О Конституции "под Президента", двоевластии и реакции на каждый чих беглых. Изменение Основного закона вновь обсудили у Лукашенко
Головченко: все вновь установленные места захоронений времен ВОВ будут мемориализированы
Дискуссионные вопросы остаются. Стали известны подробности очередной встречи у Лукашенко по Конституции
Выгодные инвестиции в Minsk World! АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"!
Топ-новости
Картина дня: встреча у Лукашенко по Конституции, COVID против онкологии и ценностный портрет белорусов
Проект решения о благоустройстве и озеленении столицы рассмотрели в Мингорисполкоме
Власти Минска отменили дополнительные меры по обеспечению эпидбезопасности
Рома Когодовский за спасение своего младшего брата при пожаре награжден орденом "За личное мужество"
Беларусь и Казахстан совершенствуют диалог в сфере обеспечения региональной безопасности
Минздрав: темпы вакцинации против COVID-19 нарастают
В Беларуси разрабатывается законопроект о признании геноцида белорусского народа
Косинец: уровень оказания плановой медпомощи не снизится
Шесть белорусов доставлены в больницу после ДТП под Киевом
Вакцинация против COVID-19 внесена в национальный календарь прививок
Макей и Лавров обсудили подготовку заседания Высшего госсовета Союзного государства
Рачков: на Беларусь и другие страны ОДКБ идет гибридное наступление
Андрейченко: товарооборот Беларуси и Индонезии пока не соответствует потенциалу двух стран
Пархамович: руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников
Ярошевич: нужно модернизировать промышленность, чтобы оставаться конкурентоспособными на внешних рынках
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.