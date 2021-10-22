Выгодные инвестиции в Minsk World! АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"!

Осень – идеальное время для инвестирования! Именно поэтому в многофункциональном комплексе Minsk World действует суперпредложение! До конца октября действует СКИДКА на готовые дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"!
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С апреля 2021 года курс евро по отношению к белорусскому рублю постепенно снижается, а значит снижается и цена квадратного метра в рублевом выражении в Minsk World. Именно поэтому сейчас – самый лучший момент для инвестиций в недвижимость!
Многие клиенты получили ключи от апартаментов в этих новостройках и уже начали ремонт, а значит, что буквально через несколько месяцев смогут отпраздновать новоселье! Хотите также! Поторопитесь инвестировать выгодно!
За информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в офисы продаж по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Наши менеджеры работают ежедневно, поэтому вы можете выбрать любое удобное время для визита!
Живете не в Минске? Наши менеджеры работают в 46 городах страны! Они с удовольствием ответят на интересующие вопросы, подберут идеальный вариант недвижимости и помогут в заключении договора!
Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" - высотные акценты квартала "Азия" в многофункциональном комплексе Minsk World.
Три дома находятся на южной стороне квартала, в пешей доступности - остановки наземного транспорта и две крупные городские магистрали – улицы Кижеватова и Казинца. Отсюда будет удобно добраться в любую точку столицы. Путь до проспекта Независимости с учетом времени суток займет всего 5-10 минут!
Также в пределах комплекса есть две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.
Все кварталы жилого комплекса Minsk World – просторные и функциональные. Внутри квартала "Азия" запроектирован административно-торговый центр и детский сад, детские и спортивные площадки, в том числе и современный скейт-парк, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев.
Еще одна "фишка" - полное исключение транзитного движения через квартал. Все парковки вынесены на периферию, но не слишком далеко, чтобы от них легко было добраться до любого дома.
Многофункциональный комплекс Minsk World возводится по принципу "15-ти минутного города", поэтому вся необходимая инфраструктура будет в пешей или велосипедной доступности: взрослая и детская поликлиники, школы и детские сады, кафе и рестораны, спортивные залы и фитнес-центры.
Сердцем комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.
Дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото" возвышаются на 25 этажей, они похожи по техническим и качественным характеристикам. При возведении используется конструктивная схема с монолитным каркасом, которая позволяет разработать сразу несколько удобных вариантов по перепланировке жилых помещений.
Апартаменты в домах – свободной планировки, площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков на первом этаже и последнем этажах – 3 метра, на этажах от второго до двадцать четвертого – 2,7 метра. В каждом доме – по три лифта OTIS, один из которых – панорамный.
Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" выглядят оригинально и это отмечают все новоселы. Вместо стандартных подъездов — лобби, оформление которого разработали лучшие дизайнеры Minsk World. Чтобы красивые помещения были еще и функциональными, в каждом предусмотрена стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных.
Купить недвижимость в домах "Мумбаи", "Бангкок", "Киото" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 46 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Кобрин, Лунинец, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Хойники, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Дятлово, Кореличи, Березовка, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь, Мачулищи. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!
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