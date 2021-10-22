Выгодные инвестиции в Minsk World! АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"!

Осень – идеальное время для инвестирования! Именно поэтому в многофункциональном комплексе Minsk World действует суперпредложение! До конца октября действует СКИДКА на готовые дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото"!

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С апреля 2021 года курс евро по отношению к белорусскому рублю постепенно снижается, а значит снижается и цена квадратного метра в рублевом выражении в Minsk World. Именно поэтому сейчас – самый лучший момент для инвестиций в недвижимость!

Многие клиенты получили ключи от апартаментов в этих новостройках и уже начали ремонт, а значит, что буквально через несколько месяцев смогут отпраздновать новоселье! Хотите также! Поторопитесь инвестировать выгодно!

За информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в офисы продаж по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Наши менеджеры работают ежедневно, поэтому вы можете выбрать любое удобное время для визита!

Живете не в Минске? Наши менеджеры работают в 46 городах страны! Они с удовольствием ответят на интересующие вопросы, подберут идеальный вариант недвижимости и помогут в заключении договора!

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" - высотные акценты квартала "Азия" в многофункциональном комплексе Minsk World.

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок"

Три дома находятся на южной стороне квартала, в пешей доступности - остановки наземного транспорта и две крупные городские магистрали – улицы Кижеватова и Казинца. Отсюда будет удобно добраться в любую точку столицы. Путь до проспекта Независимости с учетом времени суток займет всего 5-10 минут!

Также в пределах комплекса есть две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

Все кварталы жилого комплекса Minsk World – просторные и функциональные. Внутри квартала "Азия" запроектирован административно-торговый центр и детский сад, детские и спортивные площадки, в том числе и современный скейт-парк, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев.

Детская площадка в квартале "Азия"

Детям обязательно понравится это место!

Еще одна "фишка" - полное исключение транзитного движения через квартал. Все парковки вынесены на периферию, но не слишком далеко, чтобы от них легко было добраться до любого дома.

В центре квартала "Азия" находится скейт-парк

Этим летом скейт-парк пользовался популярностью у подростков

Многофункциональный комплекс Minsk World возводится по принципу "15-ти минутного города", поэтому вся необходимая инфраструктура будет в пешей или велосипедной доступности: взрослая и детская поликлиники, школы и детские сады, кафе и рестораны, спортивные залы и фитнес-центры.

Сердцем комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

Такими будут пять башен МФЦ

Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр

Дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото" возвышаются на 25 этажей, они похожи по техническим и качественным характеристикам. При возведении используется конструктивная схема с монолитным каркасом, которая позволяет разработать сразу несколько удобных вариантов по перепланировке жилых помещений.

Апартаменты в домах – свободной планировки, площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков на первом этаже и последнем этажах – 3 метра, на этажах от второго до двадцать четвертого – 2,7 метра. В каждом доме – по три лифта OTIS, один из которых – панорамный.

Лобби дома "Мумбаи"

Лобби дома "Бангкок"

Лобби дома "Киото"

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" выглядят оригинально и это отмечают все новоселы. Вместо стандартных подъездов — лобби, оформление которого разработали лучшие дизайнеры Minsk World. Чтобы красивые помещения были еще и функциональными, в каждом предусмотрена стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных.

Купить недвижимость в домах "Мумбаи", "Бангкок", "Киото" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 46 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Кобрин, Лунинец, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Хойники, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Дятлово, Кореличи, Березовка, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь, Мачулищи. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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