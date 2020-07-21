 Выходные дни в Беларуси в 2020 году

Белорусы могут заранее спланировать свой отдых и подготовиться к трудовым будням, если обратятся к официальному графику выходных и рабочих дней. Его разр
абатывает Министерство труда и социальной защиты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь. После этого график утверждает Совет Министров и он становится доступным для жителей страны.
7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии)
Также выходными являются все субботы месяца, кроме первой (11, 18 и 25 января), и все воскресенья (5, 12, 19 и 26 января). Вместо субботы 4 января выходной день в понедельник 6 января.
8 марта – Международный женский день
Также выходными являются все субботы месяца (7, 14, 21, 28 марта) и воскресенья (1, 15, 22, 29).
28 апреля – Радуница (по календарю православной конфессии)
Также выходными являются все субботы месяца, кроме первой (11, 18, 25 апреля), и все воскресенья месяца (5, 12, 19, 26 апреля). Вместо субботы 4 апреля(пропущен пробел)выходной день в понедельник 27 апреля.
1 мая – Праздник труда
Также выходными днями являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23, 30 мая) и все воскресенья месяца (3, 10, 17, 24, 31 мая).
Выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20, 27 июня) и все воскресенья месяца (7, 14, 21, 28 июня).
3 июля – День Независимости Республики Беларусь
Также выходными днями являются все субботы месяца (4, 11, 18, 25 июля) и все воскресенья месяца (5, 12, 19, 26 июля).
Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22, 29 августа) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23, 30 августа).
Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19, 26 сентября) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 сентября).
Выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17, 24, 31 октября) и все воскресенья месяца (4, 11, 18, 25 октября).
7 ноября – День Октябрьской революции
Также выходными днями являются субботы (14, 21, 28 ноября) и все воскресенья месяца (1, 8, 15, 22, 29 ноября).
25 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии)
Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19, 26 декабря) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 декабря).
абатывает Министерство труда и социальной защиты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь. После этого график утверждает Совет Министров и он становится доступным для жителей страны.
1 января – Новый год
Выходные дни в январе 2020
7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии)
Также выходными являются все субботы месяца, кроме первой (11, 18 и 25 января), и все воскресенья (5, 12, 19 и 26 января). Вместо субботы 4 января выходной день в понедельник 6 января.
Выходные дни в феврале 2020Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22, 29 февраля) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23 февраля).
Выходные дни в марте 2020
8 марта – Международный женский день
Также выходными являются все субботы месяца (7, 14, 21, 28 марта) и воскресенья (1, 15, 22, 29).
Выходные дни в апреле 2020
28 апреля – Радуница (по календарю православной конфессии)
Также выходными являются все субботы месяца, кроме первой (11, 18, 25 апреля), и все воскресенья месяца (5, 12, 19, 26 апреля). Вместо субботы 4 апреля(пропущен пробел)выходной день в понедельник 27 апреля.
Выходные дни в мае 2020
1 мая – Праздник труда
Также выходными днями являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23, 30 мая) и все воскресенья месяца (3, 10, 17, 24, 31 мая).
Выходные дни в июне 2020
Выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20, 27 июня) и все воскресенья месяца (7, 14, 21, 28 июня).
Выходные дни в июле 2020
3 июля – День Независимости Республики Беларусь
Также выходными днями являются все субботы месяца (4, 11, 18, 25 июля) и все воскресенья месяца (5, 12, 19, 26 июля).
Выходные дни в августе 2020
Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22, 29 августа) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23, 30 августа).
Выходные дни в сентябре 2020
Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19, 26 сентября) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 сентября).
Выходные дни в октябре 2020
Выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17, 24, 31 октября) и все воскресенья месяца (4, 11, 18, 25 октября).
Выходные дни в ноябре 2020
7 ноября – День Октябрьской революции
Также выходными днями являются субботы (14, 21, 28 ноября) и все воскресенья месяца (1, 8, 15, 22, 29 ноября).
Выходные дни в декабре 2020
25 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии)
Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19, 26 декабря) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 декабря).