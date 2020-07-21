 Выходные дни в Беларуси в 2020 году

Выходные дни в январе 2020







Выходные дни в феврале 2020 Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22, 29 февраля) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23 февраля). Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22, 29 февраля) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23 февраля).







Выходные дни в марте 2020

8 марта – Международный женский день



Также выходными являются все субботы месяца (7, 14, 21, 28 марта) и воскресенья (1, 15, 22, 29). – Международный женский деньТакже выходными являются все субботы месяца (7, 14, 21, 28 марта) и воскресенья (1, 15, 22, 29).







Выходные дни в апреле 2020

28 апреля – Радуница (по календарю православной конфессии)



Также выходными являются все субботы месяца, кроме первой (11, 18, 25 апреля), и все воскресенья месяца (5, 12, 19, 26 апреля). Вместо субботы 4 апреля(пропущен пробел)выходной день в понедельник 27 апреля. – Радуница (по календарю православной конфессии)Также выходными являются все субботы месяца, кроме первой (11, 18, 25 апреля), и все воскресенья месяца (5, 12, 19, 26 апреля). Вместо субботы 4 апреля(пропущен пробел)выходной день в понедельник







Выходные дни в мае 2020

1 мая – Праздник труда



Также выходными днями являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23, 30 мая) и все воскресенья месяца (3, 10, 17, 24, 31 мая). – Праздник трудаТакже выходными днями являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23, 30 мая) и все воскресенья месяца (3, 10, 17, 24, 31 мая).







Выходные дни в июне 2020

Выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20, 27 июня) и все воскресенья месяца (7, 14, 21, 28 июня). Выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20, 27 июня) и все воскресенья месяца (7, 14, 21, 28 июня).







Выходные дни в июле 2020

3 июля – День Независимости Республики Беларусь



Также выходными днями являются все субботы месяца (4, 11, 18, 25 июля) и все воскресенья месяца (5, 12, 19, 26 июля). – День Независимости Республики БеларусьТакже выходными днями являются все субботы месяца (4, 11, 18, 25 июля) и все воскресенья месяца (5, 12, 19, 26 июля).







Выходные дни в августе 2020

Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22, 29 августа) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23, 30 августа). Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22, 29 августа) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23, 30 августа).







Выходные дни в сентябре 2020

Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19, 26 сентября) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 сентября). Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19, 26 сентября) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 сентября).







Выходные дни в октябре 2020

Выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17, 24, 31 октября) и все воскресенья месяца (4, 11, 18, 25 октября). Выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17, 24, 31 октября) и все воскресенья месяца (4, 11, 18, 25 октября).







Выходные дни в ноябре 2020

7 ноября – День Октябрьской революции



Также выходными днями являются субботы (14, 21, 28 ноября) и все воскресенья месяца (1, 8, 15, 22, 29 ноября). – День Октябрьской революцииТакже выходными днями являются субботы (14, 21, 28 ноября) и все воскресенья месяца (1, 8, 15, 22, 29 ноября).







Выходные дни в декабре 2020

25 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии)



Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19, 26 декабря) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 декабря). – Рождество Христово (по календарю католической конфессии)Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19, 26 декабря) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 декабря).











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Белорусы могут заранее спланировать свой отдых и подготовиться к трудовым будням, если обратятся к официальному графику выходных и рабочих дней. Его разрабатывает Министерство труда и социальной защиты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь. После этого график утверждает Совет Министров и он становится доступным для жителей страны.– Новый год– Рождество Христово (по календарю православной конфессии)Также выходными являются все субботы месяца, кроме первой (11, 18 и 25 января), и все воскресенья (5, 12, 19 и 26 января). Вместо субботы 4 января выходной день в понедельник