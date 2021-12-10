Выходные дни в Беларуси в 2022 году

Выходные дни в январе 2022

Белорусы могут заранее спланировать свой отдых и подготовиться к трудовым будням, если обратятся к официальному графику выходных и рабочих дней. Его разрабатывает Министерство труда и социальной защиты в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Беларусь. После этого график утверждает Совет министров и он становится доступным для жителей страны.

1 и 2 января – Новый год

7 января –РождествоХристово (по календарю православной конфессии)

Также выходными являются все субботы месяца (8, 15, 22 и 29 января) и все воскресенья месяца (9, 16, 23 и 30 января).





Выходные дни в феврале 2022

Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19 и 26 февраля) и все воскресенья месяца (6, 13, 20 и 27 февраля).





Выходные дни в марте 2022

8 марта – Международный женский день

Также выходными являются все субботы месяцакроме второй (5, 19 и 26 марта) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27). Вместо субботы 12 марта выходной день в понедельник 7 марта.





Выходные дни в апреле 2022

Выходными являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23 и 30 апреля) и все воскресенья месяца (3, 10, 17 и 24 апреля).





Выходные дни в мае 2022

1 мая – Праздник труда

3 мая– Радуница (по календарю православной конфессии)

9 мая – День победы

Также выходными днями являются все субботы месяца кроме второй (7, 21 и 28мая) и все воскресенья месяца (1, 8, 15, 22 и 29 мая). Вместо субботы 14 мая выходной день в понедельник 2 мая.





Выходные дни в июне 2022

Выходными являются все субботы месяца (4, 11, 18 и 25 июня) и все воскресенья месяца (5, 12, 19 и 26 июня).





Выходные дни в июле 2022

3 июля – День Независимости Республики Беларусь

Также выходными днями являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23 и 30 июля) и все воскресенья месяца (10, 17, 24 и 31 июля).





Выходные дни в августе 2022

Выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20 и 27 августа) и все воскресенья месяца (7, 14, 21 и 28 августа).





Выходные дни в сентябре 2022

Выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17 и 24 сентября) и все воскресенья месяца (4, 11, 18 и 25 сентября).





Выходные дни в октябре 2022

Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22 и 29 октября) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23 и 30 октября).





Выходные дни в ноябре 2022

7 ноября – День Октябрьской революции

Также выходными днями являются субботы месяца (5, 12, 19 и 26 ноября) и все воскресенья месяца (6, 13, 20 и 27 ноября).





Выходные дни в декабре 2022

25 декабря –Рождество Христово (по календарю католической конфессии)

Также выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17, 24, 31 декабря) и все воскресенья месяца (4, 11 и 18 декабря).



