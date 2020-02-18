Выявление "спящих ячеек", усиление технологий розыска - как в СНГ будут противодействовать терроризму

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Приоритеты сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом были обозначены сегодня в Москве на совещании руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ).

"С учетом прогноза развития обстановки на краткосрочную перспективу в качестве приоритетных направлений сотрудничества и координации усилий в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом АТЦ СНГ обозначены: противодействие деятельности террористов-одиночек и "спящих ячеек" террористических организаций, межгосударственное взаимодействие по их выявлению; проведение фильтрационной и профилактической работы с лицами, вернувшимися из зон повышенной террористической активности; информационное противодействие идеологии терроризма - наращивание технологий контрпропаганды и информационной борьбы с деструктивными процессами; противодействие финансированию и материально-техническому обеспечению членов международных террористических организаций; усиление технологий межгосударственного и международного розыска на пространстве СНГ", - перечислили в пресс-бюро.

Руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков подчеркнул, что повестка дня совещания была сформирована с учетом оценки террористических угроз для государств Содружества в проекции на краткосрочную перспективу, заранее согласованными приоритетами сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. По его словам, мероприятие ориентировано на решение практических задач борьбы с терроризмом, согласование позиций компетентных органов, а также формирование оптимальных, апробированных практик в этой области.

"Участники совещания отметили ряд тенденций и факторов, влияющих на безопасность государств - участников СНГ на современном этапе, - сообщили в пресс-бюро. - Среди них формирование "спящих ячеек" из числа лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов; продолжение вербовочной деятельности в террористические и экстремистские организации; распространение членами международных террористических организаций террористического и экстремистского контента (ведение пропаганды); задействование террористами новых технологий, использование ими в террористических целях робототехники, а также достижений в сфере цифровых технологий".

На полях совещания прошла рабочая встреча представителей спецслужб стран СНГ, где обсуждались вопросы подготовки совместного антитеррористического учения "Каспий-Антитеррор-2020", ключевые вопросы которого будут связаны с технологиями обеспечения безопасности Каспийского региона. В настоящее время проводится разработка сценарной линии учения и определяется состав участников.

В совещании приняли участие делегации органов безопасности и специальных служб (компетентных органов) Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, партнерских международных структур - Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и Секретариата ОДКБ.

Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров стран Содружества проводится во исполнение действующей программы сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. 19 февраля состоится пленарное заседание научно-консультативного совета при АТЦ СНГ, где будут рассмотрены вопросы противодействия использованию робототехники в террористических целях.-0-