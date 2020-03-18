Выявлению латентного туберкулеза в группах риска в Беларуси уделят особое внимание - ВОЗ

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлению латентного туберкулеза в группах риска в Беларуси уделят особое внимание, сообщил журналистам координатор программ Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существует так называемый латентный туберкулез. Он есть у значительной части населения, когда микобактерии находятся в неактивном состоянии, но при неблагоприятном развитии ситуации могут реактивироваться - возникнет активный туберкулез. И если для всего населения в целом это не так опасно, то для отдельных категорий, в том числе пациентов с ВИЧ, может быть очень серьезно, - сказал Вячеслав Граньков. - Сейчас эта работа проводится, но мы активизируем выявление латентного туберкулеза в группах риска с использованием самых современных методов диагностики".

Людям, у которых диагностируют такую латентную форму, назначат профилактическое лечение, чтобы они в будущем не заболели. "Это очень важное направление, если мы хотим в перспективе (это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня) элиминировать туберкулез как проблему общественного здоровья", - добавил координатор программ ВОЗ.

Беларусь 24 марта будет отмечать Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этом году его тема - "Время действовать". ВОЗ призывает все государства, структуры приложить максимум усилий для борьбы с этой проблемой.-0-