Выявлены новые факты издевательства литовских пограничников над беженцами - ГПК

Фото из архива
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлены новые факты издевательства литовских пограничников над беженцами. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
На участке погранзаставы "Бенякони" Лидского погранотряда выявили двух мужчин без документов. Оба - выходцы из Южной Азии.
"Иностранцы попросили в европейской стране убежища, а получили побои. По словам беженцев, в Литве их избивали дубинками, применяли электрошокер, а затем привезли к белорусской границе и пытались заставить незаконно ее пересечь", - рассказали в Госпогранкомитете.-0-