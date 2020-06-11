Выявляемость преступлений в сфере насилия над детьми возрастает - МВД

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявляемость преступлений в сфере насилия над детьми возрастает, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн.

"С 2012 по 2018 год количество выявленных преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних возросло более чем в 20 раз, а тяжких и особо тяжких - более чем в 30 раз. Число установленных с 2013 по 2018 год подозреваемых и потерпевших увеличилось почти в 7 и 6 раз соответственно, - рассказал Дмитрий Цаюн. - В 2019 году выявлено 703 преступления в сфере педофилии, в том числе 433 тяжких и особо тяжких. Установлены 353 подозреваемых и 477 потерпевших детей, включая 179 малолетних. За пять месяцев этого года выявлено 296 общественно опасных деяний против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, в том числе 173 тяжких и особо тяжких. Установлено 189 детей, потерпевших от педофилии, в том числе 63 малолетних. По уголовным делам проходят 143 подозреваемых в педофилии".

Угроза современности - перемещение первичного контакта педофила и ребенка в виртуальное пространство. "Использование интернета дает возможность педофилу беспрепятственно общаться с детьми, психологически обрабатывать их для сексуальных действий или получения их откровенных изображений (так называемый груминг). В результате педофил может точно установить местонахождение ребенка и по фотографии даже оценить его. Дальше, например, ребенка могут встретить у школы или по пути следования домой, обмануть какой-нибудь легендой и отвести в укромное место. Интернет нужен педофилу в первую очередь для того, чтобы с меньшим риском подобрать себе жертву, а самому при этом остаться неизвестным. Все делается удаленно, и нет риска открыть свою личность. Даже вообще можно выдать себя за другого, скажем, за ребенка", - отметил замначальника.

Кроме того, педофилия тесно связана с оборотом детской порнографии. "Каждый порнофильм, каждая порнофотография с участием ребенка - результат совершения в отношении него особо тяжкого преступления, причина которого - высокий спрос на конечный порнопродукт", - подчеркнул Дмитрий Цаюн.

В 2019 году МВД совместно с Минобразования и представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси ввело в эксплуатацию информационный ресурс kids.pomogut.by, который в том числе предназначен для получения онлайн-консультаций и полезной информации по безопасному поведению детей в интернете. Планируется интегрирование ресурса в образовательный процесс. Для совершенствования защиты детей от насилия и эксплуатации МВД разработало план организационно-аналитических, практических и иных мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации на 2020-2022 годы.-0-

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