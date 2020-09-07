7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вылетающим в Минск пассажирам нужно будет заполнить анкету о состоянии здоровья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Теперь пассажиры, конечной точкой путешествия которых является Минск, должны заполнить самодекларацию о состоянии здоровья в связи с COVID-19", - сказали в Минтрансе.

Что касается авиакомпании "Белавиа", заполнить анкету можно предварительно скачав форму на сайте belavia.by в разделе "COVID-19. Информация для пассажиров", а также на борту самолета во время полета. "Белавиа" рекомендует позаботиться о заполнении анкеты до вылета для уменьшения числа контактов.-0-