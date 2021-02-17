Вылетевший из Египта в Минск самолет "Белавиа" вернулся обратно для дополнительной техпроверки

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Белавиа", вылетевший сегодня из Шарм-эль-Шейха в Минск, вернулся в египетский аэропорт для дополнительной технической проверки судна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"При вылете рейса В2-8216 из Шарм-эль-Шейха в Минск у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работы одной из систем самолета. Он принял решение о возврате в аэропорт вылета для прохождения дополнительной проверки", - рассказали в пресс-службе.

В 11.58 по белорусскому времени самолет произвел в Шарм-эль-Шейхе посадку в штатном режиме. В данный момент проводится дополнительная техническая проверка самолета.

Авиаперевозчик приносит свои извинения за неудобства и ожидание. "Для авиакомпании "Белавиа" на первом месте всегда стоит безопасность пассажиров, поэтому мы принимаем все меры, чтобы сделать полет максимально надежным и комфортным", - добавили в пресс-службе.

На онлайн-табло на сайте Национального аэропорта Минск время прилета самолета изменено с 13.20 на 18.00.-0-