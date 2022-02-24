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24 февраля 2022, 18:33

Вынести СОП из избы: как статус "социально опасное положение" помог одной семье изменить жизнь к лучшему

Обычно семья получает статус "социально опасная" из-за родителей, не способных обеспечить нормальные условия для своих детей. Но некоторых взрослых только попадание в СОП и мотивирует изменить ситуацию к лучшему. Рассказываем историю семьи Савельевых, в которой супруги бросили пить после того, как поняли: еще немного - и у них заберут сына.

"Начала пить после смерти мужа"

Поначалу жизнь Елены складывалась хорошо: вышла замуж, родила дочь Иру, через два года - сына Андрея. Не было проблем и с работой: трудилась в Малоритском райпо и частном магазине, затем на ферме в СПК "Олтуш", чтобы быть поближе к родной деревне. Периодически супруги позволяли себе выпить алкоголь, но не злоупотребляли. Смерть мужа в 35 лет от инсульта стала для Елены громом среди ясного неба. Свое горе она начала заглушать спиртным:

- Стала выпивать на почве стресса. Боялась, что одна не смогу вытянуть двоих детей. Ире тогда всего 13 лет было, Андрею - 11. А тут еще начали друзья-подруги приходить в гости, сочувствовать да подначивать, вот и привязалась к бутылке, - рассказывает Елена Николаевна.

В продолжительные запои она не уходила, держалась. А через полгода встретила Алексея, который затем стал ей вторым мужем.

- Познакомились в Бресте на железнодорожном вокзале. Я был задиристым и смелым парнем, вот и подошел к Лене. Слово за слово... Уже через пару месяцев жить вместе стали, спустя год на свет появился наш сын Саша, - вспоминает мужчина.

Во время беременности Елена завязала с алкоголем. Мысль о появлении третьего ребенка ее взбодрила и придала сил: думала, сможет посвятить себя малышу, когда старшие дети вырастут и разъедутся. После декрета вернулась работать сначала дояркой на ферму в Олтуше, позже - телятницей в родном Збураже.

- Отработала год - и "развязалась". Сама не знаю, как произошло. Начала уходить в запои, во время которых не работала: стыдно было появляться пьяной. Терпение начальства быстро лопнуло, меня уволили по статье за прогулы. Пробовала найти другое место работы, но везде получала отказ - репутация шла впереди меня. Начала пить еще сильнее, муж тоже, хоть и умудрялся где-то подрабатывать. Когда нашу семью признали находящейся в социально опасном положении, Саше было 9 лет, - говорит Елена.

"Поняла, что ради сына надо кодироваться"

То, что ее семья попала в СОП, привело женщину в чувство. Она вновь начала искать работу - на этот раз успешно. Директор Збуражского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа Иван Наврось решил взять ее уборщиком служебных помещений, но сразу предупредил о своем принципе: три оплошности - увольнение.

- У меня их набралось две: по неделе не выходила из запоев. Однако когда поняла, что могу лишиться и работы, а сына заберет опека, меня будто холодным душем окатили. К нам постоянно приезжали проверки: смотрели, в каких условиях живем, есть ли еда в холодильнике, в каком мы с мужем состоянии. Поняла, что ради Саши нам с Алексеем нужно кодироваться, - вспоминает Елена.

Кодировка помогла - супруги стали налаживать свою жизнь. Алексей устроился в хозяйство. Первое время по ночам пас коров, потом предложили стать животноводом. Елена устроилась санитаркой на ФАП. Однако заработок там был не очень большой, поэтому через год женщина пошла проситься в хозяйство:

- Как на духу рассказала новому директору о том, что у меня были проблемы с алкоголем, из-за которых уволили по статье, но теперь я закодировалась и подобного не повторится. Мне пошли навстречу и взяли дояркой на ферму.

Видя положительные изменения, семью сняли с учета СОП. Савельевы стали налаживать быт. Первым делом купили мотоблок: одна зарплата уходила на оплату кредита, а на вторую жили. Потом приобрели машину: в не самом лучшем состоянии, но на ней можно ездить на работу в Олтуш. Недавно оформили кредит на второй автомобиль.

- Приводим в порядок дом. Заменили прогнивший пол, стены, потолки, газ провели. Пришлось влезать в кредиты, но зато теперь живем в отличных условиях. Планируем возвести жилую пристройку и баню, - говорит Елена.

У сына Саши тоже все хорошо - ему уже 17 лет, учится в 11 классе. Думает, с какой сферой деятельности связать жизнь. Планировал стать поваром, но Елена убеждает его поступать в университет:

- Он у меня мальчик толковый, учится неплохо. Математика очень хорошо дается. Так что нужно пробовать получить высшее образование. В повара пойти всегда успеет. Самое главное, что теперь у нас все хорошо.

Вадим БАННЫЙ, фото автора,

газета "7 Дней".-0-

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