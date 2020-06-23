Выплата выигрышей в Parimatch теперь возможна на QIWI

Компания Parimatch сообщила клиентам о новой опции: теперь платежную систему QIWI можно использовать не только для пополнения игрового счета, но и для вывода выигранных средств. Функционал доступен для всех резидентов Республики Беларусь, обладателей кошельков QIWI, идентифицированных на территории республики, с которых осуществлялось пополнение игрового счета в Parimatch.

Ранее технологические возможности позволяли лишь принимать платежи на игровые счета с электронных кошельков QIWI, идентифицированных на территории Беларуси.

Данная функция реализована благодаря партнерству с банком “Решение” и ведущим провайдером онлайн-платежей iPay. Все операции осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Деньги со счета на кошелек можно перевести в течение нескольких минут. Для этого QIWI-кошелек должен быть верифицирован, а данные в профиле платежной системы и в учетной записи на сайте Parimatch должны совпадать.

Вариативность финансовых транзакций – один из критериев, по которому клиенты оценивают букмекера. Поэтому команда Parimatch постоянно работает над расширением функционала, чтобы предоставить пользователям возможность выбора и предложить лучший опыт.

“Мы постоянно исследуем рынок платежных решений на предмет удобства для наших клиентов, стремясь идти в ногу со временем и следовать желаниям пользователей для расширения функциональности сервиса”, - отметил руководитель проектов по развитию платежных систем Parimatch Михаил Величкевич.

Выплата выигрышей происходит легко и быстро, если вы играете с компанией Parimatch.

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