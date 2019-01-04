Выплатить алименты вперед и передать квартиру ребенку вместо денег - адвокат отвечает на сложные вопросы

Белорусское законодательство четко регулирует вопросы выплаты алиментов. Они положены даже в том случае, если родители не состояли в браке. В некоторых случаях сумма алиментов, например, при болезни или инвалидности ребенка, может меняться. В очередном материале совместного с Белорусской республиканской коллегией адвокатов проекта в непростых жизненных ситуациях поможет разобраться адвокат Вера Шлома, заведующая специализированной юридической консультацией по обслуживанию субъектов хозяйствования Витебска.

Сколько полагается алиментов, если отец работает неофициально или вовсе безработный? А если его заработок имеет нерегулярный характер и может серьезно варьироваться от месяца к месяцу?

Алименты на содержание несовершеннолетних детей удерживаются со всех видов заработка и (или) иного дохода, перечень которых утвержден постановлением Совета Министров от 12 августа 2002 года №1092. Для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц должен составлять на одного ребенка - не менее 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, на двоих детей - 75%, на троих и более детей - 100%.

Если отец ребенка работает неофициально или безработный, сведений о заработке нет. За основу расчетов принимается средняя зарплата по республике. При этом предусмотрены следующие размеры алиментов: на одного ребенка - 25% заработка и (или) иного дохода в месяц, на двух детей - 33%, на трех и более - 50%.

В случаях, когда родители, обязанные уплачивать алименты, имеют нерегулярный заработок и (или) доход или получают его часть в натуре (лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, члены крестьянского (фермерского) хозяйства и т.п.), алименты могут быть взысканы в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно.

Супруги в разводе. Может ли бывший муж передать свою долю в совместно нажитой квартире бывшей супруге, а взамен рассчитывать на отказ от алиментов? В браке родилось двое детей, которые вместе с женой проживают в этой квартире.

В случае, если совместно нажитая квартира не обременена долгами (в частности, за нее не нужно погашать кредит или кредит был, но уже погашен), возможно заключить соглашение об уплате алиментов, предусматривающее передачу недвижимого имущества в собственность ребенка (но не бывшей супруги). Заключение такого соглашения возможно, если не было судебного постановления о взыскании алиментов.

Супруги официально развод не оформили, но живут порознь, совместное хозяйство не ведут. Материальной помощи на содержание ребенка муж не оказывает. Может ли жена подать на алименты, будучи с ним все еще в браке?

Может, так как родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если родители этого не делают, то алименты взыскиваются в судебном порядке.

А что, если супруги в разводе, но проживают в одной квартире. Должен ли бывший муж выплачивать алименты? Может ли суд отказать во взыскании алиментов в этом случае?

Совместное проживание на одной жилой площади не означает ведения общего хозяйства, в то время как расторжение брака свидетельствует о распаде семьи и, как правило, означает отсутствие общего бюджета. Однако прекращение брака не означает прекращение обязанности содержать несовершеннолетних детей. Поэтому бывший супруг все равно обязан предоставлять средства на содержание своих несовершеннолетних детей. Если он этого не делает, то алименты можно взыскать в судебном порядке.

В какой период после расторжения брака можно подать на алименты?

С заявлением о взыскании алиментов можно обратиться в суд в любое время.

Можно ли взыскать алименты за предшествующие годы? Дело в том, что после развода муж обещал ежемесячно выплачивать определенную сумму, но потом свое обещание не сдержал. Как доказать, что до обращения в суд предпринимались меры получить от бывшего мужа средства на содержание ребенка?

Закон предусматривает возможность взыскания алиментов за прошлое время, но не более чем за три года и при условии, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но вследствие уклонения лица от уплаты алиментов они не были получены. Способы доказывания могут быть разные. Зачастую взыскание за прошлое время производится, если мать сначала обратилась с заявлением о взыскании алиментов в приказном производстве, но отец написал возражения, и ей приходится подавать иск. В таком случае взыскание алиментов за прошлое время производится с момента подачи первого заявления.

Возможно ли взыскание алиментов, если мать ребенка не состояла в браке с его отцом? Как доказывать отцовство?

Дети, родители которых не состоят в браке, имеют те же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, что и дети лиц, состоящих в браке между собой. Поэтому взыскать алименты можно и в таком случае. Но имеет значение, установлено отцовство или нет. Если отцовство добровольно не установлено, то можно обратиться в суд с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов. В суде ответчику сначала будет предложено добровольно установить отцовство. Если он откажется, то суд назначит генетическую экспертизу.

Если муж выплачивает алименты, но их не хватает, например, на лечение ребенка, можно ли рассчитывать на большую сумму?

Для такой ситуации закон предусматривает возможность обращения в суд с иском о взыскании дополнительных расходов, вызванных исключительными обстоятельствами (заболевание ребенка и т.п.). При этом суд вправе обязать родителей принять участие как в произведенных расходах, так и в расходах, которые будут необходимы в дальнейшем.

Помимо основной работы у бывшего мужа есть временные подработки. Будут ли в этом случае отчисляться алименты?

Да, если они являются официальными и входят в перечень видов заработка, утвержденный постановлением Совета Министров №1092.

В браке с отцом ребенка женщина не состояла. После рождения малыша в графе, касающейся отцовства, поставила прочерк. Имеет ли она право в этом случае требовать алименты?

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном порядке. Обязанность платить алименты законом возложена на родителей. Родитель - это тот, кто указан в качестве такового в свидетельстве о рождении ребенка. В случае, когда отцовство не установлено, права и обязанности ребенка возникают только в отношении матери и ее родственников. Для того, чтобы у биологического отца возникла обязанность платить алименты, его отцовство должно быть удостоверено в установленном порядке. Сделать это можно добровольно, обратившись в органы загса с совместным заявлением, а в случае несогласия - в судебном порядке.

Мужчина регулярно платит на ребенка алименты. Однако он уверен, что эти деньги бывшая супруга тратит не на ребенка, а на личные расходы. Может ли мужчина в этом случае вместо алиментов регулярно покупать на установленную сумму действительно необходимые для ребенка вещи? Так он будет уверен, что средства идут по назначению.

Нет, не может. Так как по решению суда алименты - это средства на содержание ребенка, взыскиваются они из заработка и (или) иного дохода.

Возможна ли такая ситуация: муж выплатит алименты наперед за весь период до наступления совершеннолетия ребенка, а жена взамен не будет подавать заявление в суд о взыскании алиментов. Как в этой ситуации мужчине застраховаться от того, что в будущем жена не предъявит этих требований?

Такое возможно путем заключения у нотариуса соглашения об уплате алиментов. Алименты в соответствии с соглашением будут уплачиваться в твердой денежной сумме единовременно. Взыскание алиментов в судебном порядке в таком случае станет невозможным, поскольку суд взыскивает алименты только при отсутствии соглашения о детях, соглашения об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен брачным договором.

В каких ситуациях размер алиментов может быть уменьшен?

Их размер может быть уменьшен судом, если у родителя, обязанного уплачивать алименты, есть другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, их получающие. Также размер может быть уменьшен в случаях, если родитель-плательщик алиментов является инвалидом I или II группы. В исключительных случаях суд может освободить родителя, являющегося инвалидом I или II группы, от уплаты алиментов, а также уменьшить минимальный размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособного родителя, который по объективным причинам не может их уплачивать в установленных размерах.

Какое наказание грозит за уклонение от уплаты алиментов? Предусмотрена ли неустойка, если образовалась задолженность? Например, муж потерял работу и несколько месяцев не может платить алименты.

Уголовным законом предусмотрена ответственность за уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей.

При образовании задолженности по алиментам по вине того, кто обязан их уплачивать по судебному постановлению, виновное лицо уплачивает получателю неустойку в размере 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. При этом не считается задолженностью недоплата по алиментам, если она образовалась в связи с простоем или иными обстоятельствами, имевшими место по независящим от должника причинам. Тем не менее потеря работы к таким причинам не относится.

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