Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 марта 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:28 ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса Общество
14:27 Беларусь и Россия планируют разработать новое оборудование для производства молочной продукции Экономика
14:25 Молодые активисты Минска заработают деньги на восстановление памятника герою Регионы
14:24 Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек Общество
14:22 Фондовые биржи США пережили крупнейшее с 1987 года падение В мире
14:21 Цуй Цимин о борьбе Китая с коронавирусом, наработках ученых и международном сотрудничестве Общество
14:19 Касперович: наниматели стараются по возможности решать жилищные вопросы молодых специалистов Общество
14:19 Минобразования: распределение - эффективный механизм, вопрос о его отмене не рассматривается Общество
14:17 Кравцов вручил паспорта юным жителям Гродненской области Регионы
14:17 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд Экономика
14:13 В Витебской области приступили к благоустройству населенных пунктов Регионы
14:10 Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов Общество
14:09 Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов Общество
13:46 Страны ОДКБ согласовали план проведения операции "Нелегал-2020" Общество
13:40 Два человека пострадали в ДТП в Бобруйском районе Происшествия
13:35 Доллар и евро на торгах 13 марта подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:31 УЕФА приостановил матчи еврокубковых турниров Спорт
13:19 "Белнефтехим" ожидает до конца марта в порту Клайпеды три танкера с нефтью Экономика
13:18 Более тысячи выпускников-платников ежегодно получают направление на работу Общество
13:07 Лесхозы Брестской области начали поставлять березовый сок на экспорт Регионы
13:01 "Белавиа" пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы Общество
12:59 Истоки культурного кода Регионы
12:59 "Дело банкиров": одну из взяток Касперович и Подгорный забирали в Вильнюсе Происшествия
12:48 Цена товара со скидочной картой не должна быть более крупным шрифтом, чем основная - МАРТ Общество
12:39 Завершено расследование ДТП на МКАД: женщина за рулем была пьяна Происшествия
12:38 Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году Общество
12:37 Ожидаемое похолодание приостановит полевые работы - Белгидромет Общество
12:28 В Беларуси дополнительно урегулируют защиту прав потребителей финансовых услуг Общество
12:10 Медицинские маски ухудшили ситуацию с загрязнением океана В мире
12:01 Караев объяснил, почему на две недели ограничил контакты и был под медицинским наблюдением Общество
Все новости
Все новости
Общество
13 марта 2020, 14:09

Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов

Сергей Касперович
Сергей Касперович

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные выплаты при переезде в другую местность, льготные кредиты на имущество, повышенные оклады - начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о мерах поддержки молодых специалистов в Беларуси.

"Перечень льгот весьма обширный. Начнем с того, что молодому специалисту - выпускнику университета, колледжа или учреждения профтехобразования - гарантируется трудоустройство в соответствии с полученной специальностью. Запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора с прибывшим по распределению. Фактически отсутствует испытательный срок. В то же время предусмотрена возможность увольнения до окончания установленного срока отработки без возмещения средств при нарушении нанимателем законодательства о труде", - сказал он.

Когда молодой специалист принят на работу, он может претендовать и на другие льготы. Например, каждому выпускнику положен отдых продолжительностью 31 календарный день. А тем, кто будет педагогом, даже больше - 45 календарных дней. По инициативе выпускника продолжительность отпуска может быть сокращена: они могут выйти на работу раньше и быстрее влиться в профессиональную жизнь.

Есть ряд денежных выплат. Возможна компенсация в связи с переездом на работу в другую местность. Материальная помощь в размере месячной стипендии положена выпускникам с высшим или средним специальным образованием, а выпускникам с профтехобразованием - выплата из расчета тарифной ставки по присвоенной квалификации, разряду, классу, категории. Кроме того, местные органы власти или наниматели могут устанавливать дополнительную денежную помощь молодым специалистам и молодым рабочим и выделять средства для компенсации затрат на съем жилья.

На приобретение домашнего имущества молодым специалистам, работникам бюджетных организаций, потребкооперации, сельхозпредприятий выдаются льготные кредиты.

Плюс установлены доплаты (повышение оклада на 10%) для молодых специалистов, направленных в бюджетную организацию. Повышение оклада на 50% предусмотрено для молодых специалистов, включенных в банк данных одаренной и талантливой молодежи. Отдельно предусмотрены доплаты молодым специалистам, которые направляются на работу в организации отдельных отраслей, например, на сельхозпредприятия.

К слову, есть льготы для молодых специалистов и при постановке на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В целом, считает представитель министерства, важно понимать, что льготы есть, они существенные, перечень регулярно пересматривается. Например, сегодня ведомство работает над тем, чтобы внести в законодательство норму о приоритетном праве на выбор организации для распределения тем выпускникам, которые прошли срочную военную службу. Но все же ключевое в поддержке молодежи - это возможность работать по специальности в соответствии с полученной квалификацией. "Это позволяет усилить конкурентное преимущество выпускника на рынке труда", - заключил Сергей Касперович.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Более тысячи выпускников-платников ежегодно получают направление на работуБолее тысячи выпускников-платников ежегодно получают направление на работу
В будущем планируются некоторые изменения в части направления на работу платников.

Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом годуОколо 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году
Процедура распределения будет достаточно гибкой, вопрос с нехваткой рабочих мест для выпускников не стоит.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кредит льготы Министерство образования
Новости рубрики Общество
ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса
Фото из архива Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек
Цуй Цимин о борьбе Китая с коронавирусом, наработках ученых и международном сотрудничестве
Касперович: наниматели стараются по возможности решать жилищные вопросы молодых специалистов
Сергей Касперович Минобразования: распределение - эффективный механизм, вопрос о его отмене не рассматривается
Фото из архива Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Караев "Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
"Белнефтехим" ожидает до конца марта в порту Клайпеды три танкера с нефтью
Топ-новости
"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом
Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов
В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси
Работы по восстановлению электроснабжения идут в 136 населенных пунктах
Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году
Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд
День открытых дверей пройдет в БГПУ 4 апреля
Глава UIPM уверен, что чемпионат мира в Минске в 2021 году пройдет на высоком уровне
"Белавиа" пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы
Чемпиона мира по велоспорту Евгения Королька чествовали в Гродно
Страны ОДКБ согласовали план проведения операции "Нелегал-2020"
Беларусь и Армения обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Карпенко: рынок труда нуждается в кадрах новой формации
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.