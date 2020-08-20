Выпущен конверт с оригинальной маркой "День белорусской письменности в Белыничах"

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой "День белорусской письменности в Белыничах", сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Тираж составляет 20 тыс. Художник марки, конверта и спецштемпеля - Татьяна Дольская. Дизайн Марины Юрчик.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Могилевским областным исполнительным комитетом.

День белорусской письменности проводится ежегодно в первое воскресенье сентября. В этом году праздничные мероприятия пройдут в Белыничах. Впервые День белорусской письменности прошел в 1994 году. Столицами праздника ранее становились такие исторически значимые культурные центры страны, как Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним.-0-