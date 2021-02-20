Выпущено обновление информационного приложения сайта Исполкома СНГ для мобильных устройств

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпущено обновление информационного приложения сайта Исполнительного комитета СНГ для мобильных устройств. Об этом БЕЛТА сообщили в информационно-аналитическом департаменте Исполкома СНГ.

Исполнительный комитет СНГ запустил мобильное приложение "Новости СНГ" для пользователей устройств под управлением ОС Android в декабре 2020 года. С учетом предложений и отзывов пользователей, поступивших с момента запуска, выпущено обновление мобильного приложения, в котором полностью переработан интерфейс, добавлен график проведения мероприятий и заседаний экспертных групп в рамках СНГ по подготовке проектов документов, переработан поиск новостей.

"Продолжается работа по совершенствованию приложения - в будущем планируется реализовать офлайн-режим, а также отслеживание новостей по заданным пользователем тегам с последующим информированием", - отметили в информационно-аналитическом департаменте. Обновить (загрузить) приложение можно в официальном магазине приложений Google Play.

"Новости СНГ" - источник оперативной и актуальной информации о деятельности органов СНГ и важных событиях в странах Содружества, размещаемой на официальном сайте Исполкома.-0-