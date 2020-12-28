Выпуск низкобелковых молочных продуктов для больных фенилкетонурией начнется в Беларуси в 2021 году

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание "Клуба женщин-медиков" Белорусского союза женщин состоялось сегодня на базе Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.

На заседании обсуждались перспективы выпуска низкобелковых молочных продуктов, необходимых для питания больных фенилкетонурией. "Это проект нашего клуба. К слову, еще четыре года назад в Беларуси не выпускалось ни одного низкобелкового продукта и они не поставлялись из-за границы. Люди могли только получать посылки либо привозить низкобелковые продукты из Польши, Германии, России. А это то, чем надо кормить ребенка или взрослого человека каждый день", - рассказала Людмила Макарина-Кибак.

По ее словам, на сегодняшний день в стране уже разработано 22 низкобелковых продукта. Выпуск некоторых из них уже начат. "Примерно 3 месяца назад мы были в Марьиной Горке, где открыт цех по выпуску белорусских макарон, смесей для приготовления клецек, выпечки кексов и печенья для больных фенилкетонурией. И их уже можно приобрести. В Институте мясо-молочной промышленности завершается строительство цеха по выпуску низкобелковых молочных продуктов - сухого молока и йогурта. Цех предполагается открыть примерно через 2 месяца. Сегодня мы продегустировали йогурт, посмотрели, как выглядит сухое молоко. Нам показали в целом все производство", - отметила парламентарий.

Людмила Макарина-Кибак подчеркнула, что фенилкетонурия - это серьезное врожденное заболеванием. Таким пациентам необходима особая диета. "Мы - страна, которая выпускает очень вкусную молочную продукцию, у нас хорошее мясо. Оршанский мясокомбинат начал выпускать низкобелковые сосиски. Это тоже при помощи нашего "Клуба женщин-медиков". В дальнейшем мы предполагаем, что эти продукты смогут использовать люди, например, с хронической почечной недостаточностью и с другими патологиями. Что они смогут зайти в магазин и на определенной полке, где находится диетическое питание, выбрать себе все, что они захотят, - добавила она. - Когда мы проводим дегустацию продуктов с участием больных фенилкетонурией, то они всегда отмечают, что отечественные продукты значительно вкуснее, чем импортные аналоги. По ценовому сегменту они примерно в три раза дешевле".-0-