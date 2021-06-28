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28 июня 2021, 18:07

Выпуск офицеров военно-технического факультета БНТУ состоялся у Кургана Славы

Фото Министерства обороны
Фото Министерства обороны

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у мемориального комплекса "Курган Славы" состоялся торжественный 15-й выпуск офицеров военно-технического факультета Белорусского национального технического университета. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Дипломы получили более 150 молодых офицеров. Трое из них окончили военный вуз с красным дипломом.

Новоиспеченных лейтенантов поздравили заместитель министра обороны генерал-майор Андрей Жук, помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам генерал-майор Игорь Можиловский, представители Министерства внутренних дел, Госпогранкомитета, родные и близкие.

Вчерашние курсанты поклялись перед присутствующими хранить верность военной присяге, дорожить офицерским званием, добросовестно и с усердием выполнять воинский долг, помнить исторические традиции офицерского корпуса.-0-

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