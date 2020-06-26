Выпуск слушателей факультета Генерального штаба прошел в Военной академии

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии прошел очередной выпуск слушателей факультета Генерального штаба Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

В мероприятиях по случаю выпуска принял участие министр обороны генерал-майор Виктор Хренин. Присутствовали начальники структурных подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных Сил, представители других силовых структур, в чьих интересах готовили офицеров оперативного и оперативно-стратегического уровней.

Виктор Хренин отметил, что стало уже доброй традицией проводить выпуск накануне Дня Независимости. "Это символично, ведь именно эта историческая дата по воле белорусского народа связала для каждого из белорусов поистине святые слова и понятия - свобода и независимость, мир и безопасность. Мы по праву гордимся своей героической историей, помним и никогда не забудем, какой ценой завоевана возможность жить и трудиться под мирным небом", - сказал министр.

Он добавил: офицерам предстоит продолжать эстафету старших, выполнять заветы поколения Великой Победы, главный из которых - сохранить мир и безопасность на белорусской земле, не растерять то, что завоевано за годы независимости. "Вам предстоит осваивать все новое и передовое, чем располагает современная белорусская армия. Интенсивно наращивать мощь Вооруженных Сил, решать сложные и ответственные задачи повышения уровня боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей, выучки и слаженности органов военного управления и войск, результативности боевой подготовки соединений и воинских частей, обучения войск современным способам вооруженной борьбы", - подчеркнул Виктор Хренин.

В Военной академии прошли обучение специалисты не только Вооруженных Сил, но и внутренних войск Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета. Всего в этом году дипломы магистров и нагрудные знаки об окончании факультета получили 123 офицера, из них 11 оперативно-стратегического уровня и 112 оперативно-тактического. По итогам обучения нагрудным знаком "За выдатнае заканчэнне ваеннай навучальнай установы" были награждены 14 слушателей.-0-