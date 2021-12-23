Выпускается в обращение спецштемпель и конверт к 100-летию белорусского баскетбола

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония гашения почтового проекта к 100-летию белорусского баскетбола прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель, посвященный 100-летию истории развития баскетбола на территории Беларуси. К этому событию почта и Белорусская федерация баскетбола подготовили художественный маркированный конверт, тираж которого составил 10 тыс. экземпляров.

В церемонии официального гашения приняли участие министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель общественного объединения "Белорусская федерация баскетбола" Максим Рыженков и олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Белошапко.

История развития баскетбола на территории современной Беларуси начинается в далеком 1921 году, когда состоялось заседание отдела всеобщего обучения Витебского губернского военного комиссариата. Первая секция по баскетболу появилась в физкультурном центре Сенненского уезда в 1922 году, и уже в 1923 году мужская команда, представленная игроками Витебска, заняла третье место в I Всесоюзных соревнованиях по баскетболу. С этого времени баскетбол начинает активно развиваться в Минске, Гомеле, Бобруйске, Борисове, Слуцке и других городах. Вторым белорусским баскетбольным центром становится Минск, в котором было создано четыре команды.

За прошедшие годы белорусские баскетболисты добились значительных успехов. Сейчас в нашей стране более 6 тыс. спортсменов занимаются баскетболом, мужские и женские команды участвуют в крупнейших международных турнирах, представители Беларуси входят в руководящие органы ФИБА и ФИБА-Европа.

Как рассказали в "Белпочте", с момента обретения независимости в Республике Беларусь в почтовое обращение введено более 1440 художественных марок и еще больше конвертов, которые предназначены для оплаты пересылки письменной корреспонденции и являются предметами коллекционирования. Из них более 200 сюжетов белорусских марок посвящены спортивной тематике. На них отражены популярные в Беларуси виды спорта: теннис, хоккей, биатлон, баскетбол, парусный и конный виды спорта, - отмечены значимые события в спортивной жизни страны.-0-

Максим Рыженков

Максим Рыженков, Татьяна Белошапко и Константин Шульган во время гашения почтового проекта

Фото Андрея Покумейко