Выпускник борисовской гимназии завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по физике

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускник гимназии №1 Борисова Евгений Дедков стал обладателем золотой медали на 50-й международной физической олимпиаде, которая прошла 7-14 июля в Тель-Авиве. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

На международной физической олимпиаде сборная Беларуси завоевала пять медалей: одну золотую и четыре бронзовых. Золото досталось Евгению Дедкову. К слову, выпускник борисовской гимназии и раньше демонстрировал высокие результаты: в 2018 году на 49-й международной физической олимпиаде в Лиссабоне он был удостоен серебряной медали.

"Поздравляем ребят с победой! Благодарим учителя физики гимназии №1 Борисова Евгения Волынца, а также учительский коллектив гимназии и весь тренерский состав, который не первый год готовит ребят", - отметили в управлении.

Олимпиада по физике собрала в Израиле более 360 учащихся из почти 80 стран. Каждое государство представляла сборная из 5 эрудитов младше 20 лет. Олимпиада включала два тура - теоретический и экспериментальный, во время которых участникам предстояло решать задачи и ставить лабораторные эксперименты по физике. Работы оценивала международная комиссия, состоящая из представителей стран-участниц. Организаторами олимпиады выступают Министерство образования Израиля и Школа физики и астрономии Тель-Авивского университета.-0-